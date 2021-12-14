بوتراغينيو يصف ما حدث في القرعة بـ"الفوضى" من قبل beIN SPORTS December 14, 2021 12:30 0:50 دقيقة عبّر إيميليو بوتراغينيو مدير العلاقات المؤسساتية في ريال مدريد عن استياء نادي العاصمة الإسبانية، واصفاً ما حصل خلال قرعة الأدوار الإقصائية من دوري أبطالِ أوروبا، بالفوضى. مقابلات دوري أبطال أوروبا ريال مدريد إيميليو بوتراغينيو -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة لويزاو يشيد بأياكس خصم بنفيكا في ثمن نهائي الأبطال 0:50 دقيقة بوتراغينيو يصف ما حدث في القرعة بـ"الفوضى" 0:57 دقيقة غوارديولا عن إعادة القرعة: الأخطاء واردة 0:19 دقيقة سيفاس سبور يقتنص فوزاً ثميناً من غلطة سراي 1:49 دقيقة المنتخب الجزائري يطمح إلى التتويج بكأس العرب 0:46 دقيقة تفاقم الإصابات بفيروس كورونا في الدوري الإنكليزي 0:39 دقيقة آيندهوفن يرتقي إلى صدارة الدوري الهولندي 1:53 دقيقة فينغر يُشيد بالمستوى الفني لبطولة كأس العرب 3:09 دقيقة كأس العرب تثبت استعداد قطر الكامل لتنظيم المونديال 0:34 دقيقة مانشستر يونايتد يقرر إغلاق مقره التدريبي