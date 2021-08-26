بوتراغينيو يؤكد صعوبة مجموعة ريال مدريد من قبل beIN SPORTS August 26, 2021 23:15 0:28 دقيقة شدد مديرُ العلاقات المؤسساتية بنادي ريال مدريد إيمليو بوتراغينيو على صعوبةِ مجموعةِ النادي الملكي، مؤكداً أن ريال مدريد يسعى كلَّ موسم للمنافسة على اللقب. مقابلات دوري أبطال أوروبا ريال مدريد -آخر الفيديوهات 0:22 دقيقة باريزي سعيد بعودة ميلان إلى دوري الأبطال 0:35 دقيقة مصادرنا: كريستيانو رونالدو لن يستمر مع يوفنتوس 0:28 دقيقة بوتراغينيو يؤكد صعوبة مجموعة ريال مدريد 0:37 دقيقة جوردي كرويف: "برشلونة جاهز للمنافسة" 0:38 دقيقة رفع عقوبة منع الانتدابات على النادي الإفريقي 0:29 دقيقة بوتشيتينو: "مواجهة السيتي ستكون بطابع خاص" 3:06 دقيقة غيابات بارزة في بطولة أميركا المفتوحة للتنس 0:50 دقيقة المنتخب السنغالي يخرج البرازيل 0:50 دقيقة ناصر غانم الخليفي: "المباريات لن تكون سهلة" 0:36 دقيقة جوائز الـ"يويفا" - الإيطالي جورجينيو لاعب العام