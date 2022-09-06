بنفيكا 2 - 0 ماكابي حيفا September 6, 2022 23:00 4:07 دقيقة -آخر الفيديوهات 1:02 دقيقة دي بروين يثني على بداية مانشستر سيتي الإيجابية 1:18 دقيقة راموس يعبّر عن سعادته بالفوز على يوفنتوس 4:48 دقيقة مانشستر سيتي يعود بفوز ساحق من أرض إشبيلية 1:23 دقيقة غالتييه: "أعجبتني الروح الجماعية" 3:09 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين زالتسبورغ وميلان 4:07 دقيقة بنفيكا 2 - 0 ماكابي حيفا 4:06 دقيقة باريس سان جيرمان يحسم مواجهة القمة أمام يوفنتوس 4:19 دقيقة ريال مدريد "الواثق" يعود بفوز مستحق من أرض سلتيك 3:28 دقيقة انطلاقة قوية لبوروسيا دورتموند في المجموعة السابعة 3:36 دقيقة تشلسي يستهل مشواره بالخسارة أمام دينامو زغرب