وكان بنفيكا فاز خارج ملعبه على بروج ذهاباً بهدفين نظيفين فأكد تأهله المستحق إلى الدور ربع النهائي.

افتتح رافا سيلفا التسجيل لبنفيكا في الدقيقة 38 ثم أضاف غونسالو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 45 قبل أن يعود المهاجم الدولي ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 71 سجل جواو ماريو الهدف الرابع من ركلة جزاء، وتواصل مهرجان الأهداف لأصحاب الأرض عندما تمكن دافيد نيريس من تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 78، الذي احتسبه الحكم عقب العودة لتقنية الـ"فار".

وفي الدقيقة 88 تمكن كلوب بروج من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه عن طريق بيورن ماير.

أحداث المباراة

على ملعب "دا لوش"، جدد بنفيكا فوزه على خصمه بعد أن تفوق عليه 2-صفر ذهابًا في بلجيكا.

ويقدّم بنفيكا موسمًا مميزًا بقيادة المدرب الالماني روجيه شميدت، إذ يتصدر الدوري المحلي بخسارة واحدة في 23 مباراة ويبدو على المسار الصحيح ليتوج بطلا للبرتغال للمرة الأولى منذ 2019.

وكان بنفيكا تصدر مجموعته بطريقة مفاجئة أمام باريس سان جيرمان ويوفنتوس بعد أن فرض تعادلين على بطل فرنسا وحقق فوزين على الفريق الايطالي.

وبلغ فريق مدينة لشبونة ربع النهائي الموسم الماضي على حساب أياكس الهولندي، قبل أن يخرج على يد ليفربول الانكليزي بعد خسارته ذهابًا 1-3 في لشبونة قبل أن يفرض تعادلا مثيرًا 3-3 غير كافٍ إياباً على ملعب أنفيلد.

وألغي هدف مبكر لبنفيكا في الدقيقة الثانية بعدما مرر الدنماركي ألكسندر باه عرضية الى جواو ماريو على باب المرمى تابعها خلفية بكعب قدمه رائعة في الشباك، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل على راموس في بناء الهجمة.

واصل بنفيكا ضغطه وكاد ماريو مجددًا أن يمنح التقدم للنسور بعدما سدد كرة من داخل المنطقة أبعدها لاعب الوسط ميير في الثواني الاخيرة قبل أن تتجاوز خط المرمى (26).

وافتتح سيلفا التسجيل عندما وصلته عرضية من راموس الى داخل المنطقة، روضها بطريقة جميلة وتلاعب بمدافعَين قبل أن يسددها بوجه قدمه اليمنى رائعة وهو ينزلق أسكنها الشباك (38).

وضاعف راموس تقدم بنفيكا بعد أن وصلته الكرة داخل المنطقة من ماريو، راوغ عدة مدافعين متوجهًا الى منتصفها قبل أن يسددها في الشباك (45+2).

وتصدر ابن الـ21 عامًا العناوين عندما بدأ أساسيًا على حساب كريستيانو رونالدو في ثمن نهائي مونديال قطر 2022 وسجل ثلاثية "هاتريك" في الفوز على سويسرا 6-1.

وسجل الشاب الواعد هدفه الشخصي الثاني بتسديدة من داخل المنطقة بعد عرضية من الاسباني ألخاندرو غريمالدو (57).

وتحصل بنفيكا على ركلة جزاء بعد عرقلة من الإيفواري أباكار سيلا على البديل البرازيلي جيلبيرتو، انبرى لها ماريو مسجلا هدفه الثاني ضد بروج بعد أن هز الشباك إيابًا (71).

وبدوره زار نيريش شباك بروج مرة أخرى بعد المباراة الأولى بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة الى يسار الحارس سيمون مينيوليه (77).

وسجل ميير هدفًا شرفيًا رائعًا بتسديدة قوية من الجهة اليسرى للمنطقة في أعلى الزاوية اليسرى (87).