وسجل الفرنسي كريم بنزيمة هدفي الفريق الملكي (14 و61) فيما دوّن البرازيلي فيرناندو دوس سانتوس هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 39.

ونجح بنزيمة (الهدف الأول للفريق الملكي في المباراة) في تسجيل الهدف رقم 1000 لناديه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وبات المهاجم الدولي الفرنسي أكبر لاعب في ريال مدريد (33 عامًا و319 يومًا) يسجل أكثر من مرة في مباراة في دوري أبطال أوروبا منذ بوشكاش أمام فينورد في سبتمبر 1965 (38 عامًا و 173 يومًا)، والذي سجل 4 أهداف.

ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة بـ9 نقاط فيما يتذيل شاختار الترتيب بنقطة وحيدة.

وتابع ريال مدريد نتائجه الايجابية في الآونة الأخيرة إذ لم يخسر الفريق المدريدي في آخر 5 مباريات له في جميع المسابقات بينها فوزه الساحق على شاختار ذهاباً بخماسية نظيفة، وانتصاره على غريمه التقليدي على زعامة الكرة الاسبانية برشلونة 2-1 في مباراة الكلاسيكو في عقر دار الأخير أواخر الشهر الماضي.

وخاض كاسيميرو المباراة الرقم 300 في صفوف ريال مدريد وبات ثالث برازيلي من حيث عدد المباريات في صفوف فريقه بعد مارسيلو فييرا (532) وروبرتو كارلوس (527) بحسب وكالة أوبتا للإحصائيات.

