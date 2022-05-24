وفي تصريحات خاصة لـbeIN SPORTS أيضاً قال فيرلان ميندي مدافع ريال مدريد إنه استفاد كثيراً من تجربة زملائه في الفريق للتحضير لأول نهائي له في دوري الأبطال.

وأكد إدواردو كامافينغا متوسط ميدان الميرينغي أنه انضم للنادي الملكي لخوضِ مثل هذه النهائيات.