بنزيمة ورقة أنشيلوتي الرابحة أمام ليفربول من قبل beIN SPORTS May 28, 2022 10:30 1:58 دقيقة يمثّل النجم الفرنسي كريم بنزيمة ورقة رابحة لنادي ريال مدريد، وسيكون أحد أهم عناصر المدرب كارلو أنشيلوتي في النهائي ضد ليفربول من أجل انتزاع اللقب القاري وتعزيز رقمه القياسي في عدد التتويجات باللقب الرابع عشر. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ليفربول كريم بنزيمة -آخر الفيديوهات 2:00 دقيقة ليفربول يعوّل على صلاح للظفر بلقب دوري الأبطال 1:58 دقيقة بنزيمة ورقة أنشيلوتي الرابحة أمام ليفربول 3:29 دقيقة ليفربول ينشد معادلة رقم ميلان من بوابة ريال مدريد 0:44 دقيقة بلماضي يكشف لائحة الجزائر لمواجهتي أوغندا وتنزانيا 0:27 دقيقة مارسيلو يشير لتساوي الحظوظ في نهائي دوري الأبطال 0:26 دقيقة بومان يفوز بالمرحلة التاسعة عشرة من طواف إيطاليا 0:27 دقيقة منتخب البرتغال يبدأ تحضيراته لمواجهة إسبانيا 0:46 دقيقة وجوه جديدة في قائمة منتخب مصر 2:45 دقيقة برشلونة يعمل على تغيير الصورة في الموسم المقبل 9:04 دقيقة آخر التطورات قبل مباراة ريال مدريد وليفربول