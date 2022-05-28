بنزيمة: "لقد صنعنا التاريخ" May 29, 2022 01:03 1:33 دقيقة أكد كريم بنزيمة نجم وهداف ريال مدريد أن فريقه استحق الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مؤكداً أن الانتصار لم يأت بالحظ ولكن الفريق الملكي استحقه بعد أن تخطى كل الفرق الكبيرة والمرشحة للفوز بالبطولة. مقابلات دوري أبطال أوروبا ريال مدريد كريم بنزيمة -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة بنزيمة: "لقد صنعنا التاريخ" 4:21 دقيقة أبو تريكة ينصح صلاح ويدعمه بعد نهائي أبطال أوروبا 1:36 دقيقة فينيسيوس: "قاتلنا من أجل الوصول لهذه اللحظة" 2:01 دقيقة كورتوا: "شعور لا يوصف أن أفوز بدوري أبطال أوروبا" 1:38 دقيقة "أنشيلوتي: يجب أن تقرأ المباراة بشكل جيد" 12:09 دقيقة ريال مدريد "ملك الأبطال" يرفع الكأس الرابعة عشرة 4:59 دقيقة ريال مدريد يتوج ملكاً لدوري أبطال أوروبا 2:05 دقيقة نزال كورتوا وصلاح ينتهي بلجيكياً 0:08 دقيقة جمال الغندور يتحدث عن إلغاء هدف ريال مدريد 4:00 دقيقة تقنية الفيديو تلغي هدفاً لصالح ريال مدريد