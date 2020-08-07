بنزيمة.. علامة فارقة في صفوف الـ"ميرينغي" من قبل beIN SPORTS August 7, 2020 15:18 1:49 دقيقة بعد العودة من فترةِ التوقف الإجباري، ساهم كريم بنزيمة بشكل كبير ٍ في تتويج ِ فريقهِ بلقب الدوري الإسباني ما سيكون دافعاً للفرنسي لمساعدة فريقه في المواجهة المنتظرة أمام مانشستر سيتي. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا ريال مدريد مانشستر سيتي كريم بنزيمة -آخر الفيديوهات 3:13 دقيقة مانشستر سيتي وريال مدريد – التغطية الخاصة 3:16 دقيقة ديبالا متواجد في تشكيلة يوفنتوس ضد ليون 2:34 دقيقة ميسي وحلم التتويج مجدداً بلقب دوري الأبطال 3:03 دقيقة باريس سان جيرمان يتأهب للسفر إلى البرتغال 2:18 دقيقة هل يقترب شبح الإقالة من ساري؟ 1:49 دقيقة بنزيمة.. علامة فارقة في صفوف الـ"ميرينغي" 0:25 دقيقة غوارديولا: "مواجهة ريال مدريد لا تتحمل الخطأ" 20:52 دقيقة سيتين يدافع عن برشلونة ويحذر من نابولي 0:35 دقيقة النصيري يتحدث عن فوز إشبيلية الثمين على روما 0:35 دقيقة بين الـ"سيتي" وريال مدريد ... من سيثبت علو كعبه؟