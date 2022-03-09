وقال بنزيمة: "أهدي التأهل لجماهيرنا الوفيّة التي قدّمت لنا الدعم طوال مجريات المباراة".

وتخطّى الفرنسي رقم راؤول غونزاليز (66 هدفاً) في قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ليبلغ عتبة الـ67 هدفاً.

كما تجاوز مهاجم الديوك رقم ألفريدو دي ستيفانو (308 هدفاً) في قائمة الهدافين التاريخيين للفريق الملكي في كل المنافسات إذ بات في جعبته 309 هدفاً.

وسجّل بنزيمة ثلاثية ليقود فريق العاصمة الإسبانية إلى فوز باهر (3-1) على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليبلغ الدور ربع النهائي من منافسات البطولة القارية.