وقال المهاجم المتألّق: "لقد قاتلنا حتى نهاية المباراة. دخلنا للميدان من أجل تحقيق الفوز وإظهار من هو ريال مدريد مثلما حصل في مباراة باريس سان جيرمان".

وعن أفضل أهدافه في المباراة صرّح الفرنسي: "كل الأهداف كانت في غاية الأهمية. ربّما كانت سعادتي أكبر بالهدف الثالث لأنّي أهدرت فرصة ثمينة في الشوط الأول".

وأضاف: "هناك مباراة أخرى على أرضنا، سنحاول تقديم كل شيء من أجل الفوز".

وتابع: "أنشيلوتي من أفضل مدربي العالم، نحن نثق فيه وفي عمله".

يذكر أنّ بنزيمة قد وضع ريال مدريد الإسباني على مشارف نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتوقيعه لثلاثية رائعة في مرمى تشيلسي الإنكليزي في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات أمجد الكؤوس الأوروبية الأربعاء على ملعب "ستامفورد بريدج" ليخرج الميرينغي فائزاً (3-1).