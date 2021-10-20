وتناوب على تسجيل أهداف بايرن لوروا سانيه هدفين (70 و85)، والبديل البرازيلي إيفرتون سيبولينا خطأ في مرمى فريقه (80) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (82)، رافعا رصيده إلى 5 أهداف في المسابقة القارية هذا الموسم.

ويعتبر بايرن عقدة بنفيكا في تاريخ الكؤوس الأوروبية اذ لم يسبق للأخير أن فاز على البافاري في 10 لقاءات بينهما (قبل هذه الأمسية) بين عامي 1976 و2018، حيث تعادل في 3 مباريات وتلقى 7 هزائم.

وحافظ بايرن على سلسلة من 20 مباراة من دون خسارة خارج دياره في المسابقة الأم، حقق خلالها 16 فوزاً مقابل 4 تعادلات، وذلك منذ الخسارة أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في أيلول/سبتمبر 2017. علماً أنه سجل 58 هدفاً خلال هذه السلسلة.

المباراة رقم 100 لمانويل نوير مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

وافتقد بايرن لمدربه الجديد يوليان ناغلسمان الغائب بسبب تعرضه لوعكة صحية، على غرار لاعب الوسط ليون غوريتسكا، ليتسلم مساعداه دينو توبمولير وزافير زيمبرود المهام الفنية. وغاب أيضاً لاعب الجناح الكندي ألفونسو ديفيس بسبب الاصابة.

ويتصدر بايرن ترتيب المجموعة بـ9 نقاط وبرصيد بلغ 12 هدفاً ودون أن يدخل مرمى حارسه العملاق نوير أي هدف، ويأتي بنفيكا بالمرتبة الثانية بـ4 نقاط ثم برشلونة بـ3 وأخيراً دينامو كييف بنقطة واحدة.