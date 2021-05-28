بعثة كل من مانشستر سيتي و تشيلسي تصل إلى بورتو من قبل beIN SPORTS May 28, 2021 12:33 1:33 دقيقة و صل فريقا مانشستر سيتي وتشيلسي إلى مقر إقامتهما في مدينة بورتو البرتغالية، وذلك استعداداً لمواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب دراغاوو. تقارير إخبارية مانشستر سيتي تشيلسي -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة بعثة كل من مانشستر سيتي و تشيلسي تصل إلى بورتو 0:49 دقيقة منتخب فرنسا يواصل تحضيراته لليورو بحضور بنزيمة 1:17 دقيقة نهائي دوري أبطال أوروبا: لقاء خاص مع تياغو سيلفا 3:35 دقيقة مباراة الأهلي ونهضة بركان – التغطية الخاصة 3:35 دقيقة قمّة مرتقبة بين الأهلي ونهضة بركان 1:02 دقيقة هكذا تفاعلت الجماهير مع خبر مغادرة زيدان! 0:45 دقيقة 26 لاعباً في لائحة المنتخب المغربي 0:52 دقيقة الاتحاد المنستيري يتألق في دوري إفريقيا لكرة السلة 5:55 دقيقة آخر المستجدات بشأن عودة أليغري لتدريب يوفنتوس 0:36 دقيقة إنتر يتفق مع سيموني إنزاغي ولاتسيو يؤكد رحيله