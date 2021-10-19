افتتح سيباستيان كواتس التسجيل للضيوف في الدقيقة 15 وسريعاً ما تعادل بشكتاش في الدقيقة 24 عبر سايل لارين وفي الدقيقة 27 سجل كواتس الهدف الثاني له ولسبورتينغ قبل أن يحرز بابلو سرابيا الهدف الثالث للفريق البرتغالي في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 89 تمكن المهاجم باولينيو من تعزيز التقدم للفريق البرتغالي بتسجيله الهدف الرابع.

ورفع سبورتينغ رصيده إلى 3 نقاط بعد أن حقق أول فوز له في المجموعة عقب خسارتين، فيما ظل بشكتاش في المركز الرابع بدون أي نقاط.

انطلاقة قوية للفريق البرتغالي

ونجح سبورتينغ في افتتاح التسجيل عبر قائده المدافع كواتيس بارتماءة رأسية مستغلا كرة رأسية لغونسالو إناسيو اثر ركلة ركنية انبرى لها غونسالفيش واسكنها على يمين الحارس إرسين ديستان أوغلو (15).

وكاد غونسالفيش يفعلها عندما تلقى كرة طويلة من حارس مرماه فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية تصدى لها الحارس ديستان أوغلو على دفعتين (24).

وأدرك بشكتاش التعادل مباشرة عبر مهاجمه لارين بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية انبرى لها الدولي البوسني ميراليم بيانيتش وأسكنها إلى يسار الحارس الإسباني أنتونيو أدان (24).

ومنح كواتيس التقدم مجددًا لسبورتينغ بالطريقة ذاتها للهدف الأول بضربة رأسية من مسافة قريبة مستغلا ضربة رأسية لباولينيو بعد ركلة ركنية انبرى لها غونسالفيش (27).

وحرم القائم الأيمن المهاجم الدولي البلجيكي ميتشي باتشوياي من إدراك التعادل برده تسديدته من حافة المنطقة (38).

وحصل سبورتينغ على ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" بسبب لمسة يد على المدافع الدولي الكرواتي ديماغوي فيدا بعد رأسية لكواتيس إثر ركلة ركنية، فانبرى لها سارابيا المعار من باريس سان جيرمان الفرنسي بيسراه إلى يسار الحارس (44).

وقلص بشكتاش الفارق بهدف رائع للبرازيلي أليكس تيكسييرا بتسديدة رائعة "على الطاير" من داخل المنطقة لكنه ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية "في أيه آر" (45+1).

وحرمت العارضة باولينيو من إضافة الهدف الرابع بردها تسديدته القوية من داخل المنطقة فتهيأت أمام الاسباني بيدرو بروبو الذي سددها قوية تصدى لها الحارس التركي على دفعتين (71).

ونجح باولينيو في إضافة الهدف الرابع بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس التركي (89).

ويحل بشكتاش ضيفًا على سبورتينغ في الجولة الرابعة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

