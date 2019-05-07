وخاض ليفربول مباراة للتاريخ سجل له فيها البلجيكي ديفوك أوريغي ثنائية 7 و 79، والهولندي جيورجينهو وينالدوم بدوره ثنائية أخرى 54 و 56.

ودخل ليفربول المباراة بترشيحات قلت كثيراً للفوز والتأهل بعد غياب صلاح وفيرمينو للإصابة. لكن بدلاء المدرب الفذ يورغن كلوب قلبوا الطاولة على منافسهم حجموه بكل ما للمعنى من كلمة.

وكان التبديل الاضطراري للظهير روبرتسون مع بداية الشوط الثاني بدخول وينالدوم الذي سجل هدفين مع بداية في ظرف دقيقة.

نهاية المباراة بفوز وتأهل ليفربول

-هدف د 79 أوريغي يتابع ركنية أرنولد الغادرة بغفلة من دفاع برشلونة هدفاً رابعاً يحقق العودة الكاملة لليفربول.

- د67 ميسي يسدد كرة قوية يبعدها أليسون إلى ركنية.

- هدف د 56 ثالث لليفربول برأس فينالدوم بعد رفعة رائعة من شاكيري ووسط سماح كامل من دفاع برشلونة، المباراة تشتعل تماماً.

- هدف د 53 فاينالدوم يسجل الهدف الثاني لليفربول بتسديدة قوية تخترق مرمى تير شتيغن.

- د 51 ميسي يمرر كرة مقشرة لسواريز لكن الأخير لعبها أرضية غير قوية أبعدها أليسون.

- د 50 تير شتيغن ينقذ هدف محقق من قدم فان دايك بعد ركنية لليفربول.

- د 46 فينالدوم يدخل بدلاً من روبرتسون مع بداية الشوط الثاني.

معلومة: أوريغي هو اللاعب رقم 50 الذي يسجل لليفربول في دوري الأبطال.

- د 45+4 هجمة مرتدة يمرر كرتها ميسي لألبا لكن أليسون ينقذ الموقف.

- د 45 + 3 ميسي يشتغل خطأ فادح في دفاع ليفربول ويسدد كرة مرت بجانب قائم أليسون الأيسر.

- د 42 شاكيري يُسقط كرة خطيرة لساديو ماني لكن تير شتيغن يسبقه إليها.

- ينخفض إيقاع المباراة بعد فترتي توقف لعلاج لانغليه من برشلونة في مرة، وهندرسون من ليفربول في مرة أخرى.

- د 23 روبرتسون يسدد بقوة كبيرة يبعدها الرائع تير شتيغن.

- د 18 هجمة خطيرة أخرى لبرشلونة، كوتينيو يسدد ومواطنه أليسون يتصدى ببسالة، ثم فان دايك يبعد الكرة إلى ركنية من أمام فيدال.

- د 14 ميسي يسدد كرة قوية يبعدها أليسون بصعوبة وذلك بعد هجمة منظمة لبرشلونة، وتمريرة معتادة من ألبا.

- هدف ليفربول د 7 البلجيكي ديفوك أوريغي يتابع تسديدة هندرسون التي ارتدت من تير شتغين في المرمى.

- د 1 ليفربول يبدأ بقوة ومحاولة خطيرة تحولت لركنية.

- د 1 الحكم التركي الشهير جونيت شاكير يطلق صافرة البداية

- فشل فريق في التأهل من لقاء إقصائي في دوري الأبطال بعد فوزه في لقاء الذهاب بفارق +3 أهداف 3 مرات فقط في تاريخ المنافسة، آخرها برشلونة أمام روما في ربع نهائي الموسم الماضي (4-1 في الذهاب ثم 0-3 في الإياب).

- يطمح ليفربول إلى أن يصبح ثالث فريق في تاريخ الكأس الأوروبية/دوري الأبطال يتأهل إلى المباراة النهائية بعد تأخره بثلاثة أهداف في ذهاب نصف النهائي، بعد باناثانايكوس في 1970-1971 وبرشلونة في 1985-1986.

آخر أخبار الاصابة التي تعرض نجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح جاءت من خلال المؤتمر الصحفي لمدرب الفريق يورغن كلوب الذي أكد أن محمد صلاح سيغيب عن مواجهة برشلونة.

موعد البث المباشر لمباراة ليفربول وبرشلونة والقنوات الناقلة

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليفربول x برشلونة اليوم 7 - 5 - 2019 الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة الساعة التاسعة بتوقيت مصر beIN SPORTS HD 1

مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر اليوم تتابعونها على قناة beIN SPORTS HD1 بتعليق الزميلين حفيظ دراجي على الصوتية الأولى وعصام الشوالي على الصوتية الثانية.

مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم مباشر تشاهدونها بجودة عالية على قناة beIN SPORTS HD1 حيث تبدأ التغطية الشاملة للمباراة على الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة بأستوديو تحليلي يضم ألمع نجوم التحليل في قنواتنا.

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تقديم المباراة

يتطلع ليفربول إلى تدارك هزيمة الذهاب في "كامب نو" بثلاثية نظيفة وقلب الطاولة على برشلونة عندما يستضيفه على ملعب أنفيلد اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتسلّح الفريق الأحمر بذكريات نهائي إسطنبول أمام ميلان الإيطالي عندما تأخر بثلاثية في الشوط الأول وعاد وعادل النتيجة في الشوط الثاني قبل أن يفوز باللقب بركلات الترجيح.

من جهته يطمح برشلونة إلى تأكيد تفوقه ذهاباً بفضل دفاعه القوي وأسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل ثنائية وهو يعيش أفضل فتراته هذا الموسم.

وحذّر مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي لاعبيه من صعوبة المواجهة أمام ليفربول مذكراً إياهم بالخروج المذل على يد روما الإيطالي الموسم الماضي في ربع النهائي حين تفوّق الفريق على ملعبه 4-1 وخسر في العاصمة الإيطالية بثلاثية نظيفة.