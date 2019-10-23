نهاية المباراة بفوز صعب للغاية لبرشلونة 2-1.

- د 89 ميسي يسدد مرة أخرى وكولار في الموعد.

- ضغط هائل من سلافيا براغ في الدقائق الأخيرة.

- د 75 فرصة خطيرة للغاية أضاعها ميسي خارج المرمى.

- د 68 ميسي يسدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء لكن الحارس التشيكي كولار يردها.

- هدف برشلونة د 57 سواريز يتابع كرة الحرة المباشرة التي أرسلها ميسي وتدخل المرمى بمساعدة النيجيري أولاينكا.

- د 50 هدف مباغت لسلافيا براغ سجله جان بوريل من متابعة داخل الجزاء مررها له لوكاس ماسوبوست.

أسرع هدف لميسي خارج كامب نو في دوري أبطال أوروبا دقيقتان و46.

- نهاية الشوط الأول بتقدم لم يكن هيّناً لبرشلونة 1-0

- د 45+1 لوكاس ماسوبوست يسدد كرة قوية تمر بسلام على مرمى تير شتيغن.

- بُطء في أداء برشلونة وحارس سلافيا براغ كولار يرد كرة دي يونغ بدون صعوبات كبيرة.

- د 36 تير شتيغن يتألق في مناسبتين الأولى حين أوقف تسديدة البلجيكي ستانسيو، والثانية حين انبرى لإبعاد كرة النيجيري أولاينكا.

- تحسن في أداء أصحاب الضيافة لكن الهدف ليس سهلاً أمام حارس بقيمة تير شتيغن.

أصبح ليونيل ميسي أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل مرة واحدة على الأقل في 15 مواسم متتالية في المسابقة.

- د 20 تير شتيغن يرد بقدمه هدفاً محققاً لسلافيا براغ بعد هجمة مرتدة مركزة كاد أن ينهيها زيلينا في الشباك الكاتالونية.

- 10 دقائق برشلونية بشكل كامل والهدف الثاني ليس ببعيد.

- سجل ليونيل ميسي هاتريك في آخر مباراة لعبها برشلونة أمام فريق تشيكي في دوري الأبطال، أمام فيكتوريا بلزين في نوفمبر 2011.

- هدف د 03 ميسي يفتتح التسجيل مبكراً بعد تمريرة رائعة من البرازيل أرتور.

- الحكم الاسكتلندي بوبي مادين يطلق صافرة البداية.

- خسر برشلونة مرة واحدة فقط في آخر 30 مباراة لعبها في مرحلة مجموعات دوري الأبطال (فاز 22 تعادل 7).

- سلافيا براغ هو الخصم رقم 57 لبرشلونة في دوري الأبطال – فاز برشلونة مرة واحدة على الأقل أمام 54 من الفرق الـ56 السابقة التي واجهها في المنافسة.

- هذا أول لقاء بين سلافيا برغ وبرشلونة في المنافسات الأوروبية.

- فاز برشلونة في جميع المباريات الأربع التي لعبها أمام فرق تشيكية في دوري الأبطال.