برشلونة يقدم كرة القدم الأجمل في أوروبا بحسب إنزاغي من قبل beIN SPORTS October 3, 2022 20:51 1:20 دقيقة أكد سيموني إنزاغي مدرب إنتر أنّ برشلونة يقدم كرة قدم هي الأجمل في أوروبا في الوقت الحالي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ الفوز هو الوسيلة الوحيدة لإخراج الفريق من دوامة النتائج السلبية. مقابلات دوري أبطال أوروبا برشلونة إنزاغي -آخر الفيديوهات 3:08 دقيقة بيكهام يتوقع أن تذهب إنكلترا بعيداً في مونديال قطر 1:20 دقيقة إنزاغي يكيل المديح إلى برشلونة 1:31 دقيقة أياكس يستقبل نابولي في مواجهة مرتقبة 0:51 دقيقة كلوب بروج يسعى لمواصلة انتصاراته في دوري الأبطال 0:34 دقيقة انفصال ثنائي البادل العالمي نافارو ودي نينو كفريق 1:00 دقيقة إنتر يتحضر لملاقاة برشلونة بمشاركة مارتينيز 1:13 دقيقة تشافي يؤكد أن برشلونة سيحافظ على أسلوبه أمام إنتر 1:08 دقيقة تصميم استاد لوسيل يجسد الطابع العربي والإسلامي 0:38 دقيقة إصابة كالابريا بتمزق عضلي وتوقعات بغيابه 3 أشهر 0:57 دقيقة كلوب يؤكد جاهزية ليفربول لمواجهة غلاسكو رينجرز