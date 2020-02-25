متابعة: مازن الريس

انتهت مباراة نابولي الإيطالي وضيفه برشلونة الإسباني بالتعادل 1-1 يوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وافتتح البلجيكي دريس ميرتينس التسجيل مع الدقيقة الثلاثين بينما أدرك الفرنسي أنطوان غريزمان التعادل (57).

ولعب نابولي بتحفظ كبير وكان متماسكاً طوال الشوط الأول بسبب تمركز لاعبيه الممتاز دفاعياً، إلا أنّ إصابة ميرتينس وخروجه في الدقيقة (54) ساعد الفريق الضيف على التحرر وإدراك التعادل بعد تطبيق سيء لمصيدة التسلل.

ويحتاج برشلونة للفوز بأي نتيجة أو التعادل بلا أهداف في لقاء العودة حتى يضمن التأهل إلى ربع النهائي، لكنه سيفتقد لخدمات كلّ من التشيلي فيدال بسبب طرده وبوسكيتس بسبب الإنذارات.

برشلونة ونابولي - التغطية الخاصة

انتهاء المباراة

(89) فيدال يطرد إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني.

(87) التشيلي فيدال يفوّت على برشلونة فرصة خطف الهدف الثاني.

(84) محاولة إنسيني من زاوية ضيقة تخطئ المرمى.

(80) المعركة تشتد في وسط الميدان ونابولي الأكثر جرآة في الدقائق الفائتة.

(65) ميسي يصل متأخراً لعرضية فيدال والكولومبي أوسبينا يبعد الكرة.

(63) شتيغن في المكان المناسب مجدداً متصدياً لانفرادة كايخون.

(61) الألماني تير شتيغن يحرم إنسيني من إضافة الهدف الثاني بعد هفوة من بيكيه.

هدف 57: الفرنسي أنطوان غريزمان يدرك التعادل مستفيداً من تمريرة البرتغالي سيميدو.

(55) برشلونة يتحسّن لكن الفرص المباشرة غائبة.

نهاية الشوط الأول مع غياب الحلول عن برشلونة لتشكيل أي خطورة تذكر على مرمى نابولي.

(42) الحظ يقف في وجه مانولاس لإضافة الهدف الثاني.

هدف ميرتينس جعله يصبح أفضل مسجل بتاريخ نابولي (121 هدفاً) بالتعادل مع هامسيك.

121 - Dries Mertens' opener against Barcelona was his 121st goal for Napoli in all competitions, moving him level with Marek Hamsik as the joint-top scorer in the club's history. Landmark. pic.twitter.com/lYwcYoSful — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 25, 2020

هدف 30: البلجيكي ميرتينس يفتتح التسجيل من تسديدة رائعة بعد هجمة مرتدة.

(27) اللمسة قبل الأخيرة تغيب عن هجمة مرتدة قادها ميسي وأوقفها اليوناني مانولاس.

(17) أخطر فرص المباراة تأتي لصالح نابولي لكن جونيور يبعد تمريرة كايخون في اللحظة الأخيرة.

(9) أولى محاولات برشلونة من تسديدة للأرجنتيني ليونيل ميسي تأتي بعيدة جداً عن المرمى.

خمس دقائق على البداية وبرشلونة يمسك الكرة ونابولي جاهز للانقضاض والمباغتة عبر الهجمات المرتدة.

انطلاق المباراة.

التشكيلة الرسمية لكل من برشلونة ونابولي