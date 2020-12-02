

وهو الفوز الخامس للفريق الكاتالوني في المسابقة القارية ليرفع رصيده إلى 15 نقطة مقابل 12 ليوفنتوس الثاني، فيما استقر رصيد دينامو كييف وفرنتسفاروش عند نقطة واحدة مع أفضلية للفريق الأوكراني بفارق الأهداف، وستكون مباراة الثلاثاء بينهما حاسمة لمن سينال جائزة الترضية بالانتقال إلى دور الـ32 من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

بدوره، فاز يوفنتوس الإيطالي على ضيفه دينامو كييف الأوكراني بثلاثية نظيفة.

وبات برشلونة قريبًا من إنهاء دور المجموعات في المركز الأول إذ يكفيه التعادل مع يوفنتوس في الجولة الأخيرة الثلاثاء القادم أو حتى الخسارة بفارق هدف ليواصل تربعه على الصدارة، علمًا أن المباراة الأولى بينهما انتهت بفوز كاتالوني 2-صفر في تورينو.

وسجل للبلوغرانا كل من الفرنسي أنطوان غريزمان (14)، الدنماركي مارتن بريثوايت (20)، والفرنسي الآخر عثمان ديمبيلي (28 من ركلة جزاء).

وخاض برشلونة المباراة بتشكيلة رديفة حيث أجرى المدرب الهولندي رونالد كومان خمسة تعديلات على تشكيلة فريقه التي فازت على أوساسونا 4-صفر في الدوري المحلي. فأشرك الحارس البرازيلي نيتو، والبوسني ميراليم بيانيتش، و سيرخيو بوسكيتس، والبرتغالي ترينكاو، وديمبيلي بدلا من الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، وبيدري، والهولندي فرنكي دي يونغ، والبرازيلي فيليبي كوتينيو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولم يجد الضيوف صعوبة في اقتحام منطقة الفريق المجري كيفما طاب لهم، حتى أن الهدف الثاني الذي سجله بريثوايت (20) جاء بعد 33 تمريرة وهي أكثر عملية تمريرات سبقت هدف هذا الموسم.