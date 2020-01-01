برشلونة يختتم العام في صداري الدوري الإسباني وخيبة دوري الأبطال لا تزال راسخة في الأذهان January 1, 2020 12:29 2:22 دقيقة حمل حصاد برشلونة في 2019 أحاسيس متضاربة بالنسبة لفريق فالفيردي، فبعد أن كان طريقه معبدا نحو ثلاثية تاريخية. جاء الإقصاء التاريخي في ليفربول لكي يبعثر أوراق البيت الكتالوني الذي اكتفى بلقب الدوري. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة ساوثهامبتون يستقبل نظيره توتنهام 3:42 دقيقة هيوستن ينهي العام بفوز كاسح على دنفر 1:05 دقيقة تاكومي مينامينو يخوض مرانه الأول رفقة فريقه الجديد 1:03 دقيقة مورينيو: "توتنهام يحتاج إلى الوقت للتحسن" 1:08 دقيقة غوارديولا يشيد بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 0:37 دقيقة ليستر يحل ضيفا على نيوكاسل وعينه على النقاط الثلاث 0:44 دقيقة مواجهة قوية بين مانشستر سيتي وضيفه إيفرتون 0:43 دقيقة تشيلسي يحل ضيفا ثقيلا على برايتون 2:35 دقيقة الدوري الإنكليزي يفتتح 2020 بقمة أرسنال ويونايتد 0:30 دقيقة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد – التغطية الخاصة