أقيمت المباراة مساء الثلاثاء في العاصمة الأوكرانية كييف، ونجح نجم برشلونة الواعد أنسو فاتي في إهداء ثلاث نقاط لفريقه بإحرازه هدف الفوز في الدقيقة 70.

ورفع برشلونة بذلك رصيده إلى 6 نقاط من فوزين مقابل خسارتين، وصعد إلى المركز الثاني أمام بنفيكا الثالث برصيد 4 نقاط الذي لقي خسارة قاسية خارج ملعبه أمام مستضيفه بايرن ميونيخ المتصدر والمتأهل إلى ثمن النهائي، بخمسة أهداف مقابل هدفين.

من جانبه استقر دينامو كييف في المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطة وحيدة بعد أن تلقى خسارته الثالثة.

برشلونة ودينامو كييف | أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 90 + 2 – ديمبيلي يبث النشاط والحيوية في صفوف برشلونة ويقود هجوم الفريق في الدقائق الأخيرة من اللقاء، منح تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء للبديل الشاب بالدي الذي سدد إلى خارج الملعب.

الدقيقة 82 – دينامو كييف أهدر فرصة ذهبية للتعادل، البديل السلوفيني بنجامين فيربيتش استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها صاروخية تجاه المرمى إلا أن تير شتيغن حارس برشلونة أنقذ مرماه بصعوبة بالغة.

الدقيقة 70 – أنسو فاتي نجم برشلونة يفض الاشتباك، الفتى الذهبي للعملاق الكاتالوني استغل تمريرة الظهير الأيمن المتألق مينغويزا وسدد كرة مباشرة قوية سكنت الشباك معلنة تقدم الفريق الإسباني بهدف نظيف.

الدقيقة 65 – أخيراً وبعد طول غياب، عثمان ديمبيلي العائد من الإصابة ينزل إلى أرض الملعب بديلاً لغابي.

الدقيقة 63 – حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء عقب سقوط أنسو فاتي داخل منطقة الجزاء إلا أنه بالعودة إلى تقنية الفيديو "VAR" ألغي قراره.

الدقيقة 58 – هجمة مباغتة من دينامو كييف، أولكسندر كارافاييف سدد كرة لولبية ذهبت على بعد سنتيمترات قليلة من مرمى الفريق الإسباني.

الدقيقة 50 – برشلونة يواصل هجماته المتتالية ودينامو كييف ينجح في الصمود بفضل تألق حارسه بوشكان.

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 45 + 2 - حكم اللقاء أطلق صافرته معلناً نهاية الشوط الأول على وقع التعادل يين دينامو كييف وضيفه برشلونة بدون أهداف.

الدقيقة 42 – أخطر فرص المباراة على الإطلاق، كرة عرضية من ظهير برشلونة الأيمن اوسكار مينغويزا، تهيأت على رأس نيكولاس غونزاليس الذي ارتقى لها بشكل رائع وسددها صوب المرمى فاصطدمت بأحد مدافعي دينامو كييف "برشلونة يقترب من افتتاح التسجيل".

الدقيقة 38 – برشلونة يستعيد خطورته ويسعى للاختراق من الجانب الأيسر التي ينشط فيه بشكل واضح أنسو فاتي ويتعاون مع ديباي إلا أن تمركز لاعبي دينامو كييف الدفاعي أجهض جميع محاولات الفريق الكاتالوني الهجومية إلى الآن.

الدقيقة 32 – جوردي ألبا نفذ ركلة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء انقض عليها كليمون لونغليه وسدد الكرة برأسه فذهبت إلى القائم إلا أن الحكم أشار إلى تسلل مدافع برشلونة.

الدقيقة 24 – دينامو كييف يشن أولى هجماته على مرمى برشلونة ويحصل على ركلة ركنية تنتهي عند لاعب الوسط كارلوس بينيا الذي سدد من خارج منطقة الجزاء أخرجها بصعوبة حارس البرشا مارك اندري تير ستيغن بقدمه.

الدقيقة العاشرة – برشلونة هو الأفضل حالياً والأكثر استحواذا على الكرة، ركلة حرة مباشرة للفريق الإسباني ينفذها ديباي إلا أنها تنتهي في يد حارس دينامو كييف جيورجي بوشكان.

الدقيقة الثالثة – برشلونة كان قريباً جداً من افتتاح التسجيل، الكرة تهيأت أمام ممفيس ديباي داخل منطقة جزاء دينامو كييف، المهاجم الهولندي سدد في المرمى إلا أن كرته اصطدمت بدفاع الفريق الأوكراني.

الدقيقة الأولى – حكم اللقاء الروماني أوفيديو ألين هاتيغان أطلق صافرته معلناً انطلاق المباراة الهامة جداً لبرشلونة والتي سيسعى خلالها لتكرار فوزه على دينامو كييف بعد تغلبه في الجولة الماضية بهدف نظيف، أملاً في الوصول للنقطة السادسة واقتناص المركز الثاني من بنفيكا.

تشكيلة الفريقين

دينامو كييف

Dynamo starting line-up for the match against Barcelona! #DynamoBarcelona (0:0) pic.twitter.com/DVfOf9gQYj — FC Dynamo English (@dynamokyiven) November 2, 2021

برشلونة