في الدقيقة 12، لمست رأسية الأوروغوياني لويس سواريز المدافع لوك شاو الذي وضعها شباك فريقه.

وسيّر رفاق الساحر الأرجنتيني ميسي المباراة بطريقتهم الخاصة إذ أنهم أسقطوا مانشستر يونايتد في طريقة لعب سلبي لم تساعدهم على الوصول إلى شباك برشلونة في المقابل، استنجد الفريق الإسباني بخبرته في المسابقة الأوروبية من خلال انتظار الـ"يونايتد" ولعب المرتدات تارة وتارة أخرى العودة لطريقة الأكاديمية وحرمان أصدقاء بول بوغبا من الكرة.

وحقق بذلك برشلونة أول فوز له على أرض مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات الأوروبية.

وستقام مواجهة العودة يوم 16 نيسان/أبريل في كامب نو.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة بفوز برشلونة على مانشستر يونايتد 1-صفر

83: كرة ميسي من كرة ثابتة مرت برداً وسلاماً على الفريق الإنكليزي

66: تصويبة ألبا الخطيرة تجد دي خيا في المكان المناسب لصدها

65: سواريز يضيع طريق الشباك بطريقة غريبة

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة على مانشستر يونايتد بهدف لصفر

36: دي خيا بطريقة رائعة يبعد تصويبة كوتينيو

28: أنف ليونيل ميسي ينزف! هل كان تدخل كريس سمولينغ قوياً على الساحر الأرجنتيني؟

12: رأسية سواريز تصطدم بلوك شاو لتجد الكرة طريق الشباك (1-صفر)

بداية المباراة في مسرح الأحلام

التشكيلة الأساسية للفريقين: مانشستر يونايتد - برشلونة



