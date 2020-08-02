برشلونة يتجه لمعاقبة أرتور من قبل beIN SPORTS August 2, 2020 19:10 0:45 دقيقة أكد جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، توجه النادي لمعاقبة أرتور على رفضه العودة من البرازيل والانضمام إلى الفريق في دوري أبطال أوروبا. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا جوسيب ماريا بارتوميو برشلونة الإسباني أرتور -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة برشلونة يتجه لمعاقبة أرتور 0:52 دقيقة أنباء عن قرب مغادرة راكيتيتش لفريق برشلونة 0:53 دقيقة تكريم متطوعي الهلال الأحمر القطري 0:39 دقيقة NBA: تورونتو يثبّت تفوقه على ليكرز 1:00 دقيقة كيريوس لن يشارك في فلاشينغ ميدوز لسبب إنساني 0:43 دقيقة مراسم تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي 2:51 دقيقة ممر شرفي تكريماً لمسيرة الحكم جيانلوكا روكي 0:45 دقيقة غاتوسو يفقد أعصابه خلال لقاء نابولي ولاتسيو 4:00 دقيقة لاتسيو يخسر وإيموبيلي يدخل التاريخ 3:25 دقيقة إبراهيموفيتش يتألق.. ميلان يفوز