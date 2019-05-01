موعد مباراة برشلونة وليفربول

بث مباشر لمباراة برشلونة وليفربول اليوم الاربعاء 1 أيار/مايو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة وليفربول ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

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مباراة برشلونة وليفربول - التغطية المباشرة

التشكيلة الأساسية للفريقين: برشلونة وليفربول