وسجل لبرشلونة نجمه الفذ ليونيل ميسي ثنائية 16- 20 والبرازيلي كوتينيو 61، علماً أن الفريق الكاتالوني فاز ذهاباً بهدف وحيد في أولد ترافورد.

وسيقابل برشلونة في نصف نهائي ضد الفائز مجموع مباراتي ليفربول وبورتو.

وسجل ميسي 24 هدفاً ضد الأندية الإنكليزية في دوري الأبطال الذي بلغ برشلونة نصف النهائي فيه للمرة الأولى منذ 3 سنوات.

وعلى الرغم من البداية الجيدة للغاية من مانشستر يونايتد وتهديده الحقيقي للمرمى، لكن ذلك لم يستمر أكثر من 10 دقائق، ليستلم برشلونة بفضل نجمه الفذ ميسي زمام الأمور.

وبدوره أنهى ميسي صيامه عن التهديف في 11 مباراة متتالية في ربع النهائي على الصعيد القاري، وتحديدا منذ 2013، بتسجيله هدفين سمحا له بتصدر ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف.

أهداف ليو الـ24 جاءت في 32 مباراة أمام الأندية الإنكليزية في دوري الابطال، وإلى 110 أهداف في 132 مباراة على الصعيد القاري.

وأجرى مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي تبديلاً واحداً على تشكيلة الذهاب، فدفع بالجناح سيرجي روبرتو بدلاً من البرتغالي نيلسون سيميدو المهدد بالإيقاف. ثم عاد وزج بسيميدو بدلاً نت سيرجي في الشوط الثاني.

تفاصيل من المباراة:

نهاية المباراة بفوز كاتالوتي مستحق 3-0 وعبور حاجز ربع النهائي.

- 90 +1 دي خيا يوقف فرصة أخيرة لميسي لحصد الهاتريك.

- د 90 من المرات القليلة التي ظهر فيها تير شتيغن حين أنقذ رأسية الكسيس سانشيز بطريقة رائعة.

- د 89 سواريز يجرب حظه بكرة ساقطة لكنها تصيب الشباك من الخارج

أول مرة يسجل فيها برشلونة 3 أهداف من خارج منطقة الجزاء في الأبطال منذ مارس 2010 ضد شتوتغارت

- هدف برشلونة الثالث د 61 البرازيلي كوتينيو يسجل الهدف الثالث بكرة في سقف المرمى بعد تمريرة طويلة من ميسي لألبا الذي حولها للبرازيلي.

- د 47 (الشوط الثاني) كاد ليو أن يوقع على الثالث بعد هجمة منظمة أعادها سواريز لميسي لكن يونغ أنقذها.

- نهاية الشوط الأول بتقدم "ميسي" على يونايتد 2-0، علماً أن مباراة الذهاب انتهت بفوز برشلونة أيضاً بهدف.

- د 45+2 تصد معوض لدي خيا بعد مهارة عالية من ميسي وتمرير ممتاز من ألبا ومتابعة في الوقت من روبيرتو، لكن دي خيا هذه المرة يكون في المكان المناسب.

أول مرة يسجل فيها ميسي في ربع النهائي منذ أبريل 2013 ضد باريس سان جيرمان

المرة الثانية التي يسجل فيها ميسي هدفين من خارج منطقة الجزاء في مباراة واحدة في الأبطال، بعد أول مرة في 17 مارس 2010 ضد شتوتغارت.

- تبقى نحو 10 دقائق على نهاية الشوط الأول، ملخص ما حدث إن يونايتد دخل بشجاعة كبيرة، لكن برشلونة قاوم ذلك وسجل له ليو هدفاً رائعاً وألحقه بآخر كان سببه بشكل كبير دي خيا، ثم انتهت المباراة تقريباً ذهنياً.

- هدف لبرشلونة د 20 ميسي يسجل الثاني اختراق رائع وتسديد ليس قوياً باليمنى لكن دي خيا ارتكب خطأ فادحاً من خلال مرور الكرة من تحت يده.

- هدف لبرشلونة د 16 ليونيل ميسي يمارسه هويته بأخذ الكرة من الجهة الهجومية اليمنى إلى يساره القاتلة ويسجل يمين دي خيا.

- د 12 الحكم يقرر منح برشلونة ركلة جزاء بعد عرقلة البرازيلي فريد للكرواتي راكيتيتش، ثم يعود عنها لدى رؤيتها في الفار.

- بعد مرور 5 دقائق يونايتد متحفز ومنظم بشكل جيد، لكن العبرة في الخواتيم.

- د 01 يونايتد يدخل التحدي بقوة كبيرة وراشفورد يصيب العارضة بعد مرور نحو 33 ثانية فقط. بعد تمرير رائع بين لاعبي يونايتد وواحدة شبه حاسمة من بوغبا.

الحكم الألماني فيليكس بريش يتولى إدارة 52 مباراة كأكثر حكم يقود مباريات في الأبطال، معادلاً رقم الدنماركي كيم ميلتون نيلسن.

- الحكم الألماني فيليكس يطلق صافرة بداية المباراة

حقائق حول اللقاء:

- خسر مان يونايتد 49 مرة في دوري الأبطال، وقد يصبح تاسع فريق مختلف يصل إلى 50 خسارة في المنافسة، وثاني فريق إنكليزي بعد أرسنال (53).

- لم يخسر برشلونة في آخر 30 مباراة لعبها على أرضه في دوري الأبطال، أطول سلسلة من هذا النوع في المنافسة (فاز 27 تعادل 3) – لم يتلق أكثر من هدف واحد في المباراة في أي منها.

- تأهل برشلونة 39 مرة في 41 لقاء أوروبي كان قد فاز في مباراة الذهاب خارج أرضه.