وشهدت المباراة مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة هذا الموسم بعد الشفاء من الإصابة وذلك حين دخل بديلاً في الشوط الثاني.

ولعب حارس برشلونة الألماني آندري تير شتيغن دوراً بارزاً بتحاشي الفريق الكاتالوني للخسارة إذ قام بأربع تصديات حاسمة، بما فيها ركلة جزاء سددها ماركو ريوس في الدقيقة 56.

وكان الأداء متوازناً إلى حد كبير في الشوط الأول، ولكن في الثاني كان أداء الفريق الأصفر أكثر إقناعاً وحصل على فرص خطيرة للغاية لم يحسن استثمارها.

تفاصيل من المباراة:

نهاية المباراة بالتعادل السلبي 0-0

- د 78 تير شتيغن يبدع بالتصدي لمحاولة ثنائية من ريوس، برشلونة لولا حارسه الألماني كان سيلاقي مشاكل أكبر.

- د 77 البديل يوليان براندت يسدد صاروخاً قوياً للغاية لكن العارضة تقف بوجهه.

- دورتموند يضغط على مرمى برشلونة باحثاً عن هدف يخرج به بنقاط المباراة.

- د 59 دخول ميسي لأول مرة هذا الموسم بدلاً من الشاب آنسو فاتي.

- د 56 تير شتيغن يتصدى لركلة جزاء سددها ريوس بعد عرقلة من سيميدو لسانشو

- د 52 تير شتيغن يمسك بكرة كادت أن تشكل خطورة كبيرة لو وصل إليها باكو ألكاسير.

- د 48 سواريز يتوغل من الجهة اليسرى ويرسل كرة ينقذها حارس دورتموند رومان بوركي.

نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0

- الإصابة تجبر خوردي ألبا على الخروج ودخول سيرجي روبيرتو مكانه.

-د 39 هجمة مرتدة سريعة جداً بين باكو ألكاسير وريوس أنهاها سانشو بالإطاحة فوق المرمى.

- هوميلس في دفاع دورتموند يؤمن منطقته بشكل ملفت.

- د25، ريوس ينفرد بتير شتيغن لكن الأخير ينجح في أول اختبار مباشر على مرماه.

- يبدو التعاون بين سواريز وغريزمان أفضل نسبياً من التعاون بين سواريز - آنتي.

- د 12 أول تهديد حقيقي لبرشلونة كان من تسديدة غريزمان التي أبعدها هوميلس إلى ركلة ركنية.

- د 09، غريزمان يخطئ بإخراج الكرة، فتصل لألكاسير الذي فوت على نفسه فرصة أمام مرمى البرسا.

- دورتموند يدخل بجرأة واضحة في الدقائق الأولى، بينما لاعبو برشلونة يحاولون امتصاص حراراة اللاعبين الألمان على أرضهم.

- الحكم الروماني أوفيديو هاتيغان يطلق صافرة بداية اللقاء

- هذا الموسم الرابع توالياً، الذي يلعب فيه دورتموند في مرحلة المجموعات مع نادٍ من إسبانيا، بعد عامي 2016 و 2017 مع ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد عام 2018.

- سيكون هذا اللقاء الثالث بين دورتموند وبرشلونة، بعد مواجهتي كأس السوبر الأوروبية 1997-1998، فاز برشلونة ذهاباً 2-0 على أرضه قبل ان يتعادلا إياباً 1-1 في ألمانيا.