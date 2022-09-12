ويسعى الأتليتي إلى مُواصلة البداية الجيدة بعد أن حقق الفوز والصدارة في الجولة الماضية فيما يبحثُ ليفركوزن على أرضه وأمام جماهير عن التعويضِ بعد أن عاد من مباراة كلوب بروج بالخسارةِ في افتتاح دور المجموعات.
باير ليفركوزن يواجه ضيفه أتليتيكو مدريد
ويسعى الأتليتي إلى مُواصلة البداية الجيدة بعد أن حقق الفوز والصدارة في الجولة الماضية فيما يبحثُ ليفركوزن على أرضه وأمام جماهير عن التعويضِ بعد أن عاد من مباراة كلوب بروج بالخسارةِ في افتتاح دور المجموعات.
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