وسيلعب الفريق البافاري في ربع النهائي ضد برشلونة الفائز على نابولي.

وكان الفريق البافاري فاز ذهاباً بثلاثية نظيفة في "ستامفورد بريدج" في شباط/فبراير الماضي، قبل تعليق النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ليتأهل 7-1 بمجموع المباراتين.

وسجّل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (10 من ركلة جزاء و84)، والكرواتي إيفان بيريشيتش (24)، والفرنسي كورنتان توليسو (76)، فيما سجل تامي ابراهام هدف تشيلسي (44).

وجراء تفشي "كوفيد-19" اجرى الاتحاد القاري للعبة (ويفا) تعديلا على نظام البطولة في نسختها الحالية، حيث ستقام أدوارها النهائية في البرتغال وستكون مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من مواجهة واحدة عوضا عن ذهاب وإياب.

ونجح مدرب بايرن هانزي فليك حيث أخفق نظيره فرانك لامبارد، إذ قاد فريقه في اول موسم له بعد تسلم الادارة الفنية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي للفوز بلقبي الدوري والكأس المحليين وربع نهائي المسابقة الأوروبية الأم، في حين اكتفى نجم تشيلسي السابق الذي حل بديلا للإيطالي ماوريتسيو ساري في تموز/يوليو 2019 بوصافة الكأس المحلية، والمركز الرابع في الدوري ما ضمن له مشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.



ليفاندوفسكي لا يقهر

وحسم بطل الدوري المحلي في المواسم الثمانية الماضية تأهله المبدئي بعد عشر دقائق من انطلاق اللقاء، بعدما حوّل هدافه البولندي ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الروماني أوفيدو هاتيغان بعد العودة إلى تقنية المساعدة بالفيديو (في ايه ار)، اثر اعاقته من الحارس الأرجنتيني ويلفريدو كاباييرو إلى هدف.

وأكد البولندي تفوق فريقه لكن هذه المرة بصناعة هدف، بعد تمريره الكرة إلى بيريشيتش غير المراقب فسددها بعيدا عن كاباييرو (24).

وعاد للحكم مرة أخرى لتقنية المساعدة بالفيديو، لكن لإلغاء هدف لتشيلسي سجله كالوم هودسون-أودوي بتسديدة قوة من خارج منطقة الجزاء (29)، باعتبار أن الأخير كان متسللاً.

وقلص ابراهام النتيجة إلى 1-2 بعد خطأ من الحارس مانويل نوير في تقدير الكرة عند باب المرمى لترتد منه وتصل للمهاجم الشاب الذي سددها بدون عناء في الشباك (44).

وحاول الإسباني تياغو ألكانتارا اضافة الهدف الثالث لبايرن، لكن كاباييرو ابعد رأسيته من على خط المرمى، فتابعها النمساوي دافيد ألابا لكنها لم تثمر (67).

وأضاف توليسو الهدف الثالث بكرة مقصية من مسافة قريبة بعد تمريرة من الجهة اليسرى ارسلها ليفاندوفسكي باتقان (76).

واختتم ليفاندوفسكي الرباعية بكرة رأسية بعدما ارتقى عالياً وسددها عجز كاباييرو عن التعامل معها (84).

وعزز ليفاندوفسكي صدارته لترتيب هدافي المسابقة بتسجيله الهدف الثالث عشر، بفارق ثلاثة أهداف عن النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، علماً أن الأخير ودع من الدور ثمن النهائي أمام باريس سان جرمان الفرنسي.

كما رفع ليفاندوفسكي رصيده في جميع المسابقات إلى 53 هدفاً هذا الموسم متفوقا على جميع اللاعبين في البطولات الخمس الكبرى