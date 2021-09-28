وبعد فوزه الساحق على برشلونة الإسباني 3-صفر خارج قواعده في الجولة الأولى، سيكون بايرن مرشحاً بقوة لتحقيق فوزه الثاني حين يستضيف دينامو كييف الأوكراني في أول مواجهة بين الفريقين منذ موسم 1999-2000 (فاز بايرن 2-1 في دور المجموعات على أرضه وخسر إياباً صفر-2).

ويمر النادي البافاري بفترة رائعة بقيادة مدربه الجديد يوليان ناغلسمان، إذ وبعدما افتتح الموسم بتعادل في الدوري المحلي أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، خرج منتصراً من جميع مبارياته السبع التالية محلياً وقارياً، مسجلاً فيها 37 هدفاً فيما تلقت شباكه 4 أهداف فقط.

وخلافاً لبايرن، يمر برشلونة بفترة صعبة للغاية مع مدربه الهولندي رونالد كومان، متأثراً برحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيكون النادي الكاتالوني أمام امتحان صعب للغاية الأربعاء على ملعب بنفيكا البرتغالي، يتبعه بزيارة أكثر صعوبة السبت الى العاصمة الإسبانية لمواجهة أتلتيكو مدريد حامل اللقب في الدوري المحلي.

ويأمل كومان أن يؤجل قرار الإدارة بالتخلي عنه من خلال الفوز بهاتين المباراتين الهامتين جداً، معولاً على المعنويات الجيدة للاعبيه بعد الفوز على ليفانتي 3-صفر الأحد في المرحلة السابعة، مستعيداً نغمة الفوز بعد هزيمة أمام بايرن وتعادلين في الدوري أمام غرناطة وقادش.

واستعاد النادي الكاتالوني الأحد خدمات نجمه الشاب أنسو فاتي الذي وجد طريقه إلى الشباك في أول مشاركة له بعد غياب لقرابة 10 أشهر بسبب الإصابة.

