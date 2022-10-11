بايرن وسان جيرمان وسيتي على أعتاب التأهل لثمن النهائي من قبل beIN SPORTS October 11, 2022 13:43 2:14 دقيقة باتت فِرق ريال مدريد بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي قريبة من بُلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا خلالَ الجولةِ الرابعة من دور المجموعات التي ستُلعَبُ الثلاثاء والأربعاء. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا -آخر الفيديوهات 1:07 دقيقة البرازيل تهزم المغرب في كأس العالم للناشئات 0:54 دقيقة برنامج البنية التحتية للحافلات يحرز جائزة مرموقة 1:51 دقيقة ميامي هيت يواصل انتصاراته في الموسم الإعدادي 0:50 دقيقة تخصيص سفينة فندقية ثالثة لمشجعي كأس العالم 0:43 دقيقة تنظيم محاكاة للعمليات التشغيلية خلال المونديال 0:58 دقيقة كتارا تكشف عن فعالياتها المصاحبة لكأس العالم 0:46 دقيقة الكشف عن مفاجأة خاصة بهدف أرسنال الأول في ليفربول 1:38 دقيقة السفير البريطاني يتحدث لـbeIN SPORTS 2:14 دقيقة بايرن وسان جيرمان وسيتي على أعتاب ثمن النهائي 1:00 دقيقة فرح يترقب بشوق كبير بداية منافسات كأس العالم