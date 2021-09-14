عاد بايرن ميونيخ الألماني بفوز كبير من معقل برشلونة الإسباني "كامب نو" بعدما تغلّب عليه 3-صفر في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وتناوب على تسجيل أهداف الفريق البافاري كل من توماس مولر (34) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (56) و(85).

ارتدت المباراة طابعًا ثأريًا بالنسبة لبرشلونة بعد خسارته بنتيجة قياسية أمام بايرن ميونيخ 2-8 في الدور ربع النهائي للمسابقة ذاتها في 14 آب/أغسطس 2020 على ملعب النور في البرتغال (ألغي آنذاك نظام الذهاب والإياب بسبب جائحة كوفيد-19).

وخاض النادي الكاتالوني المسابقة القارية الأم للمرة الأولى منذ 17 عامًا من دون نجمه التاريخي الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثاً إلى باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وضمن ذات المجموعة حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة دينامو كييف الأوكراني وضيفه بنفيكا البرتغالي.

تفاصيل المباراة

نهاية المباراة: برشلونة (0-3) بايرن ميونيخ

الدقيقة 85: ليفاندوفسكي يسجّل الهدف الثالث لبايرن ميونيخ (3-0). البولندي استغلّ كرة مرتدة من القائم، راوغ ثمّ سدّد بقوة في مرمى تير شتيغن.

الدقيقة 84: البديل النمساوي مارسيل سابيتسر كاد يوقّع الثالث !

روبرت ليفاندوفسكي سجل في 3 من المباريات الـ4 التي خاضها أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

إقحام كل من النمساوي مارسيل سابيتسر والفرنسي كينغسلي كومان ويوسيب ستانيسيتش في تشكيلة بايرن.

التحويرات المتتالية على تشكيلتي الفريقين جعلت من مستوى اللقاء دون المأمول !

أليخاندرو بالدي بديلاً لخوردي ألبا (73)

سيرج غنابري يعوّض جمال موسيالا (70)

كومان يردّ عبر استبدال الثنائي إيريك غارسيا ولوك دي يونغ بكل من أوسكار مينغويزا وفيليب كوتينيو (66).

بايرن ميونيخ يسجل في 23 مباراة متتالية لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أوروبا

المدرب الألماني يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ يدفع بالفرنسي لوكاس هيرنانديز مكان مواطنه بنجامان بافار في تشكيلة بايرن ميونيخ (66).

سلسلة من التغييرات في شوط المدربين.

مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان يقحم الثنائي يوسف ديمير وبابلو غافيرا بدلأً عن سيرجي روبرتو وسيرخيو بوسكيتس (59).

الدقيقة 56: ليفاندوفسكي يبصم على ثاني أهداف اللقاء (2-0). جمال موسيالا سدّد بقوّة نحو مرمى تير شتيغن لتنهال كرته على القائم الأيسر لحارس مرمى برشلونة ثمّ تعود أمام البولندي الذي لم يجد صعوبة في إسكان الكرة في شباك العملاق الكاتالوني.

الدقيقة 52: مارك أندريه تير شتيغن يستأسد ويحرم ليروي سانيه من توقيع الهدف الثاني !

الدقيقة 50: تسديدة قويّة من سيرخيو بوسكيتس يحوّلها توماس مولر للركنية التي لم تأت بالجديد.

لا تغييرات في صفوف الفريقين مع بداية الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني: برشلونة (0-1) بايرن ميونيخ

الهدف السابع لتوماس مولر في 6 مباريات أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

نهاية الشوط الأول: برشلونة (0-1) بايرن ميونيخ

محاولات متكررة من الفريق الألماني الساعي إلى توقيع هدف الاطمئنان بيد أنّ التسرّع وتألّق دفاع أصحاب الدار حرمه من نيل مبتغاه.

هدف بايرن مستحق في ظل سيطرة البافاريين على مجريات اللعب.

الدقيقة 34: توماس مولر يفتتح التسجيل لبايرن ميونيخ (1-0). تسديدة قوية من الدولي الألماني اصطدمت بإيريك غارسيا وتحوّل مسارها نحو مرمى تير شتيغن الذي عجز عن التصدّي للكرة.

الدقيقة 27: جمال موسيالا على أعتاب توقيع أول أهداف المواجهة بعد سلسلة من المراوغات لكن الأوروغوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة حال دون ذلك.

الدقيقة 19: تير شتيغن يتألّق ويحرم ليروي سانيه من افتتاح النتيجة. الدولي الألماني استغلّ كرة مرتدة من دفاع البلوغرانا وسدّد بقوّة إلاّ أنّ الحارس المتألّق أبدع في التصدّي. إنها الفرصة الحقيقية الأولى في اللقاء !

الدقيقة 15: سيرجي روبيرتو لم يستغل موقعه المناسب داخل منطقة الجزاء للتسجيل !

الدقيقة 14: تسديدة ليون غوريتسكا لم تشكّل خطورة على حارس مرمى برشلونة مارك أندريه تير شتيغن.

بعد البداية الحماسية للفريق الكاتالوني بدأ الضيف البافاري بفرض إيقاعه شيئاً فشيئاً.

لا فرص خطيرة للفريقين إلى حدود الدقيقة العاشرة.

أولى البطاقات الصفراء في المباراة من نصيب يوزوا كيميش في الدقيقة 5.

برشلونة يحاول الاستحواذ على الكرة في حين يعتمد بايرن ميونيخ أسلوب الضغط العالي لإعاقة هجمات أصحاب الأرض.

فترة جسّ نبض بين الفريقين.

أول مباراة للوك دي يونغ مع برشلونة في جميع المسابقات

صافرة البداية

الحكم الإنكليزي مايكل أوليفر يدير قمّة برشلونة وبايرن ميونيخ.

ملعب "كامب نو" في مدينة برشلونة يحتضن المباراة المنتظرة.

تشكيلة برشلونة

تشكيلة بايرن ميونيخ