أحمد النفيلي

تأهل فريق بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تحقيقه فوز تاريخي على حساب برشلونة الإسباني بثمانية أهداف مقابل هدفين الجمعه في المباراة التي أقيمت ضمن الدور ربع النهائي من البطولة، واستضافها استاد النور في العاصمة البرتغالية لشبونة.

شهدت المباراة بداية أكثر من نارية حيث تقدم توماس مولر في الدقيقة الرابعة قبل أن يتعادل دافيد ألابا سريعاً لبرشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة ثم سريعاً ما وضع ايفان بيريسيتش بايرن مجدداً في المقدمة في الدقيقة 21 وفي الدقيقة 27 أضاف سيرج غنابري الهدف الثالث ثم أحرز مولر الهدف الثاني له والرابع للبايرن في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني أحرز لويس سواريز ثاني أهداف برشلونة في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 63 أحرز كيميتش الهدف الخامس بعد فاصل مهاري من الكندي الصاعد ألفونسو ديفيز، ثم انطلق مهرجان أهداف بافاري لا يصدق في الدقائق الأخيرة من المباراة حيث أحرز ليفاندوفسكي الهدف السادس في الدقيقة 82 ثم سجل البديل كوتينيو هدفين في الدقيقتين 85 و89.

برشلونة - بايرن ميونيخ : إحصائيات المواجهة التاريخية

لم تكن مباراة عادية أو حتى مواجهة كبرى إنها ليلة تاريخية بكل معنى الكلمة مثلت الهزيمة الأسوأ في تاريخ برشلونة الأوروبي والليلة الأهم في تاريخ العملاق البافاري الذي أنشئ في عام 1900، إحصائيات المباراة وأرقام الفريقين جاءت على النحو التالي.

• سدد بايرن ميونيخ في زمن المباراة 22 تصويبة منها 13 بين القائمين والعارضة مقابل 6 تصويبات فقط لبرشلونة.

• حصل بايرن ميونيخ على 9 ركلات ركنية مقابل 6 لبرشلونة.

• مرر لاعبو بايرن 420 تمريرة في اللقاء منها 353 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح بلغت 84%.

• مرر لاعبو برشلونة 428 تمريرة منها 347 تمريرة مكتملة بنسبة نجاح بلغت 81%.

• ركض لاعبو بايرن ما مجموعه 106.7 كلم مقابل 97.5 كلم للاعبي برشلونة.

• صنع لاعبو بايرن ميونيخ ما مجموعه 28 فرصة حقيقية على المرمى مقابل 6 فرص حقيقية فقط لبرشلونة.

• 21 تصويبة لبايرن كانت من داخل منطقة جزاء برشلونة، مقابل خمس مرات وصل فيها لاعبو برشلونة وسددوا من داخل منطقة جزاء بايرن.



برشلونة وبايرن ميونيخ - التغطية المباشرة

الدقيقة 89 - برشلونة يتلقى الهدف الثامن .. بايرن ميونيخ لا يرحم .. دخول تاريخي لكوتينيو أحرز الهدف الثامن ليكون في دقائق معدودة قد صنع هدفاً ةأحرز هدفين يالها من ليلة بافارية تاريخية في دوري أبطال أوروبا الدقيقة 85 - المباراة الأسوأ في تاريخ برشلونة في دوري الأبطال وفي حضور الأسطورة ليونيل ميسي .. كوتينيو يحرز الهدف السابع مستغلاً انهيار الفريق الإسباني .. "ارحل يا سيتين" . الدقيقة 82 - من ينقذ برشلونة من أنياب البايرن !!! .. كوتينيو البديل يخترق من الجبهة اليسرى الكارثية في صفوف برشلونة وبمنتهى الإتقان يرفع كرة لليفا المتأهب الذي أسكنها الشباك معلناً الهدف السادس. الدقيقة 68 - البديل كومان كاد أن يحرز الهدف السادس لبايرن ميونيخ من أول لمسة إلا أن دفاع برشلونة استيقظ متأخراً جداً وأخرج الكرة إلى ركلة ركنية. الدقيقة 63 - الكندي ألفونسو ديفيز يمر من الجانب الأيسر ويراوغ سيميدو ويتوغل داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة هدية لا ترد إلى كيميتش الذي أسكنها الشباك بهدوء وثقة محرزاً الهدف الخامس في مهرجان بافاري لن ينسى. الدقيقة 57 - لويس سواريز يضيق الفارق ويحرز ثاني أهداف برشلونة، جوردي ألبا يمرر من الجانب الأيسر للمهاجم الأوروغوياني الذي مر بسهولة من جيروم بواتينغ ثم سدد الكرة في المرمى مسجلاً ثاني أهداف الفريق الإسباني. الدقيقة 53 - "سيرك مهاري" من بايرن نتج عنه تسجيل هدف عن طريقا ليفاندوفسكي إلا أن الحكم لغاه بداعي التسلل الدقيقة 49 - بايرن يعاود محاولته لزيادة الغلة التهديفية وشعاره لا هوادة أو رحمة، مولر تسلم الكرة على حدود منطقة جزاء برشلونة ومررها للخلف للقادم بريزيتش الذي سددها قوية وجدها تير شتيغن في يده.. ويبقى السؤال أين ذهب دفاع برشلونة؟؟! الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني والسؤال هل يظهر برشلونة شيئاً من كبريائه أم يستمر اكتساح وتفوق بايرن ميونيخ. الدقيقة 45 - حكم اللقاء اسكومينا اطلق صافرته معلناً نهاية الشوط الأول على وقع تفوق تاريخي ومستحق بأربعة أهداف مقابل هدف، أبدع خلاله العملاق البافاري بأداء هجومي ممتع وتنوع مدهش في إحراز الأهداف من الجانب الأيسر ومن العمق ومن الجهة اليسرى، فيما ظهر برشلونة في وضع مأساوي لا يحسد عليه وبدا لاعبوه وخاصة المدافعون غير قادرين على مجابهة سرعة وقوة بل ومهارة الفريق الألماني. الدقيقة 31 - انهيار تاريخي لبرشلونة .. الفريق الإسباني يستقبل أربعة أهداف في نصف ساعة، كتيبة الألماني الرائع هانزي فليك تحرز هدفاً رائعاً، كرة عرضية مررها كيميتش إلى مولر الذي حولها مباشرة إلى المرمى وسط حراسة مدافعي الفريق الإسباني. الدقيقة 28 - إعصار بافاري يضرب ملعب النور .. العملاق الألماني يسجل هدفه الثالث من لعبة جماعية رائعة ألكانتارا مررها لغرويتسكا الذي حول الكرة من لمسة واحدة لغنابري فانفرد الأخير بالمرمى وأحرز الهدف الثالث .. دفاع برشلونة وحارس مرماه في أسوأ حالاتهم. الدقيقة 22 - انطلاقة تاريخية لمواجهة العملاقين بايرن يتقدم مجدداً غنابري يتوغل ويميل إلى الجانب الأيسر ويمررها الكرة إلى بيريسيتش الذي توغل من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء وسدد قذيفة سكنت شباك الحارس مارك اندري تير ستيغن بدون أي مقاومة تذكر منه. الدقيقة 20 - برشلونة الأفضل الآن والكثر سيطرة على وسط الملعب فيدال بدأ هجمة منظمة وصلت إلى سيرج روبيرتو الذي مررها إلى ميسي فانطلق الأخير بدون أي مقاومة وسدد الكرة أمسكها بصعوبة حارس بايرن مانويل نوير. الدقيقة 10 - ميسي كاد أن يضع برشلونة في المقدمة، كرة عرضية قادمة من الجانب الأيمن حولها قائد برشلونة إلى المرمى إلا أنها ارتطمت بالقائم وبايرن ينجو من استقبال شباكه للهدف الثاني الدقيقة 7 - عودة قياسية لبرشلونة .. كرة عرضية حاول النمساوي دافيد ألابا إبعادها فأسكنها بغرابة شديدة في المرمى، ليتعادل برشلونة ويأكد الفريقان على أنها قمة نارية محتدمة بينهما. الدقيقة الرابعة - هدف التقدم للعملاق البافاري، بايرن يؤكد أنه قادم للشبونة للضرب للمنافسة على لقب دوري الأبطال، ايفان بيريسيتش انطلق من الجبهة اليسرى بدون أي مقاومة دفاعية ومرر الكرة ةأرضية إلى توماس مولر الذي مررها بدوره لليفاندوفيسكي فأعادها له النجم البولندي فسدد مولر الكرة من داخل منطقة الجزاء معلناً هدف التقدم الألماني. الدقيقة الأولى - حكم اللقاء، السلوفيني دامير اسكومينا اطلق صافرته معلناً انطلاق المواجهة الكبرى في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وبايرن ميونيخ في لقاء محتدم يقام في ملعب النور "استاديو دا لوز" الخاص بنادي بنفيكا في العاصمة البرتغالية لشبونة.

تشكيلة الفريقين

برشلونة

🔵🔴 _____ will star for Barcelona in Lisbon 👀#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 14, 2020

بايرن ميونيخ

🔴 Key player for Bayern❓#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 14, 2020

لقطات قبل بداية المباراة

أسطورة برشلونة ميسي في قمة الاستعداد والتأهب قبل مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ وهدافه البارز بدأ مرحلة الإحماء استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام برشلونة.

الفرنسي عثمان ديمبيلي يغادر صحبة فريق برشلونة فندق الإقامة في العاصمة البرتغالية لشبونة متجهاً إلى ملعب النور لخوض مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة في ربع نهائي دوري الأبطال.

جماهير برشلونة العاشقة لفريقها تحيط بملعب اللقاء المرتقب بين العملاق الكاتالوني وبايرن ميونيخ لنحية الفريق الإسباني عند وصوله.