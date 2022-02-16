تقدم الفريق النمساوي بهدف صاعق سجّله البديل أدامو بتسديدة محكمة في مرمى الحارس سفين أولريخ في الدقيقة 21، قبل أن يخطف الفرنسي كينغسلي كومان هدف التعادل للفريق البافاري في الدقيقة 90.

وبهذا التعادل، واصل بايرن ميونيخ سلسلة من 22 مباراة من دون هزيمة خارج أرضه في دوري الأبطال، إذ تعود آخر خسارة له إلى دور المجموعات ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في أيلول/سبتمبر 2017، وهي أطول سلسلة في تاريخ البطولة.

ودخل بايرن ميونيخ حامل لقب نسخة 2020، إلى مباراته ضد سالزبورغ مرشحاً لوضع قدم في ربع النهائي، لكنه اصطدم بفريق مقاتل حتى الأنفاس الأخيرة.

وكان بايرن أنهى دور المجموعات بستة انتصارات، بينها اثنان على حساب برشلونة الإسباني، ليكرر ما فعله أيضاً في موسم 2019-2020 عندما مضى وحقق اللقب في النهائي على حساب باريس سان جيرمان.

أما ريد بول سالزبورغ، فكان مفاجأة الدور الأول، ونجح في بلوغ الأدوار الإقصائية من البطولة القارية الأهم للمرة الأولى في تاريخه، عندما حل ثانياً في مجموعته خلف ليل الفرنسي وأمام إشبيلية الإسباني.

وسبق للفريقين أن التقيا في دور المجموعات من الموسم الماضي وخرج الفريق البافاري منتصراً في المباراتين (6-2 و3-1).

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في الثامن من شهر آذار/مارس القادم.