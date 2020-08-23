متابعة - فراس بن أحمد

سجل هدف الفوز الفرنسي كينغسلي كومان (59)، ليحرم فريقه السابق من تتويجه الأول في المسابقة القارية والثاني لناد فرنسي منذ مرسيليا في 1993.

وهذه المرة الثانية، ينجح بايرن، بطل المانيا في آخر ثماني سنوات، بالفوز على فريق فرنسي في النهائي، بعد تخطيه سانت اتيان 1-صفر في 1976.

وكان بايرن الذي تأسس في 1900 يخوض النهائي الحادي عشر في المسابقة، مضيفا لقباً سادساً بعد أعوام 1974 و1975 و1976 و2001 و2013.

وتوّج باريس سان جيرمان بأول القابه الأوروبية عام 1996 عندما احرز لقب كأس الكؤوس على حساب رابيد فيينا النمساوي 1-صفر، قبل أن يخسر في نهائي العام التالي أمام برشلونة الإسباني بالنتيجة عينها.

وفاز بايرن في جميع مبارياته الـ11 مسجلاً 43 هدفاً متفوقاً على ريال مدريد الذي دوّن 41 هدفاً في موسم 2013 -2014 في دوري الأبطال.

وأصبح بايرن اول بطل لا يتعرض للخسارة في موسم واحد منذ مانشستر يونايتد الانكليزي في 2008.

مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ - التفاصيل والأحداث



باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | نهاية المباراة بفوز الفريق البافاري على باريس سان جيرمان 1-صفر.

دق 90 +2: باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | نيمار يراوغ ويرسل كرة للكاميروني موتينغ الذي أساء التعامل مع الكرة.

سجل باريس سان جيرمان هدفًا واحدًا على الأقل في آخر 34 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

صاحب الهدف الوحيد لحد الآن، كينغسلي كومان هو إبن الفريق الباريسي غادره في عام 2014 نحو يوفنتوس الإيطالي.

دق 73: باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | مبابي يطنب في المراوغات داخل المنطقة ويفشل في المرور من كيميتش.

دق 70: باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | نوير يواصل الـتألق ويحبط محاولة ماركينوس الخطيرة.

دق 68: باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | الكرواتي بيريستش والبرازيلي كوتينيو بدلاً من كومان وغنابري.

دق 65: باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | الإيطالي فيراتي يدخل والأرجنتيني لياندرو باريديس يغادر.

دق 63: باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | القائد سيلفا ينقذ الفريق الباريسي من هدف آخر.

هدف كومان هو الـ500 للفريق البافاري في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

دق 59: باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | الفريق البافاري يفتتح التسجيل من رأسية للفرنسي كومان بعد عرضية كيميتش الرائعة.

دق 56: باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | انخفض نسق المباراة في هذه الفترة.. يبدو أن الجميع متخوف من نتيجة المواجهة.

باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | عودة المباراة في شوطها الثاني.

باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | لم يتعود مبابي اضاعة مثل هذه الفرص.

دق 45: باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | مبابي على بعد بعض الأمتار من شباك نوير لكنه يصوب كرة سهلة فأضاع فرصة افتتاح التسجيل.

دق 36: باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | مواجهة متكافئة بين بطلي الدوري الفرنسي والدوري الألماني قد تحسم على وقع تفاصيل صغيرة.

قائد باريس سان جيرمان، البرازيلي تياغو سيلفا يلعب مباراته الـ80 في دوري الأبطال. خبرة كبيرة لهذا المدافع!

دق 31: باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | نافاس في المكان المناسب لصد رأسية المهاجم البولندي.

دق 29: باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | تصويبة الإسباني هيريرا القوية مرت قريبة من الخشبات الثلاثة للفريق البافاري.

دق 25: باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | بواتينغ يغادر للاصابة ونيكلاس زوله بديلاً له.

دق 23: باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | نيمار يتسرب في محمور دفاع الفريق البافاري لتصل الكرة إلى هيريرا ومنه إلى دي ماريا الذي كان في مكان جيد لكن تصويبته كانت تنقصها الدقة.

دق 22: باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | ليفاندوفسكي يصوب وكرته على القائم. البايرن خطير !

دق 18: باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | نيمار يقترب من الشباك ويصوب لكن نوير يفسد مخططه في مناسبتين.

سجل بايرن ميونيخ ما معدله 4.2 هدفاً في المباراة الواحدة في دوري الأبطال هذا الموسم متجاوزاً الرقم القياسي السابق 3.15 الذي سجله ليفربول في موسم 2017 -2018 وريال مدريد في موسم 2013 -2014.

دق 14: باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | الكرات التي تلعب في ظهر مدافعي بايرن ميونيخ والتي تبحث عن سرعة كيليان مبابي هي خطيرة جداً.

دق 10: باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | الفريق الباريسي يخرج من مناطقه ويحاول اختراق جهة المدافع الكندي ألفونسو ديفيس

دق 6: باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | تصويبة ألكانترا دون عنوان

دق 4: باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | معركة شرسة لافتكاك منتصف الملعب بين الفريقين مع أفضلية نسبية للفريق البافاري.

باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | المباراة بقيادة الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو.

باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ | بداية مواجهة النهائي على ملعب النور في لشبونة.

الفريق الباريسي يقوم بالحركات الاحمائية

الفريق البافاري يستعد

تشكيلة باريس سان جيرمان

تشكيلة بايرن ميونيخ

وصول لاعبي فريق باريس سان جيرمان إلى ملعب النور في لشبونة

🔴🔵 Paris are the first French side to reach the #UCLfinal since Monaco in 2003/04.



Will they finish the job? — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 23, 2020

وصول بايرن ميونيخ إلى ملعب نهائي دوري الأبطال