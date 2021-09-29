وسجل أهداف الفريق البافاري البولندي روبرت ليفاندوفسكي (12 و27)، سيرج غنابري (68)، لوروا سانيه (74)، والكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ (87).

وبهذا الفوز، عزز بايرن صدارته للمجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، فيما استقر دينامو كييف في المركز الثالث بنقطة واحدة.

وافتتح بايرن التسجيل في الدقيقة 12 من ركلة جزاء ترجمها ليفاندوفسكي بنجاح، قبل أن يضاعف البولندي النتيجة بتسديدة قوية بعد تمريرة من توماس مولر (27).

وفي الشوط الثاني، واصل بايرن ضغطه، الذي أثمر هدفاً ثالثاً من مرتدة سريعة عن طريق سانيه، الذي مرر لغنابري الذي سدد صاروخية ارتطمت بالعارضة واستقرت بالشباك (68).

وخدع سانيه حارس دينامو كييف بعرضية قوية من الجانب الأيسر، فخرج من مرماه لتستقر الكرة في الشباك (74).

واختتم تشوبو موتينغ مهرجان الأهداف البافاري بهدف خامس عندما قابل عرضية من الفرنسي بنجامان بافار بضربة رأسية متقنة داخل الشباك (87).

وسجل روبرت ليفاندوفسكي للمباراة الخامسة عشرة على التوالي على ملعب أليانز أرينا.