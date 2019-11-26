وسجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي رباعية 53 من ركلة جزاء، 60، 64، 68، و ليون غوريتسكا 14، الفرنسي كورينتين توليسو 89.

وبهذا الفوز، ضمن العملاق البافاري تأهله متصدراً وذلك بعد وصوله للنقطة 15 وهو الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي بنقطة.