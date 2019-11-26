وسجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي رباعية 53 من ركلة جزاء، 60، 64، 68، و ليون غوريتسكا 14، الفرنسي كورينتين توليسو 89.
وبهذا الفوز، ضمن العملاق البافاري تأهله متصدراً وذلك بعد وصوله للنقطة 15 وهو الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي بنقطة.
وسجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي رباعية 53 من ركلة جزاء، 60، 64، 68، و ليون غوريتسكا 14، الفرنسي كورينتين توليسو 89.
وبهذا الفوز، ضمن العملاق البافاري تأهله متصدراً وذلك بعد وصوله للنقطة 15 وهو الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي بنقطة.
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