خرجت المباراة قوية ومثيرة طوال فتراتها وشهدت ندية كبيرة من الجانبين خاصة في الشوط الأول الذي انتهى على وقع التعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني مالت السيطرة لصالح بايرن ميونيخ الذي تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 61 عبر مهاجمه الكاميروني تشوبو موتينغ بعد أن استغل تمريرة حاسمة من ليون غوريتسكا.

وفي الدقيقة 89 عزز بايرن النتيجة لصالحه بعد أن تمكن البديل سيرج غنابري من تسجيل الهدف الثاني مستغلاً تمريرة حاسمة من البديل الآخر لوروا سانيه.

وبذلك تفوق بايرن في مجموع مباراتي الذهاب والعودة (3-0) إذ كان قد فاز ذهاباً في باريس بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في الرابع عشر من الشهر الماضي.

أحداث المباراة

واستهل لاعب وسط بايرن ليون غوريتسكا المحاولات في المباراة بتسديدة اولى بين الخشبات الثلاث تصدى لها جانلويجي دورناروما بسهولة (16). وتدخل الحارس الإيطالي مرة جديدة للتصدي لمحاولة جمال موسيالا (32).

وسنحت أخطر فرصة لسان جيرمان عندما اخطأ حارس بايرن السويسري الدولي يان سومير في تشتيت إحدى الكرات فوصلت إلى البرتغالي فيتينيا الذي سددها بيسراه ضعيفة باتجاه المرمى، لكن المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت أنقذ الموقف بإبعاد الكرة قبل أن تجتاز خط المرمى (38).

وتعرض سان جيرمان لضربة قوية بإصابة قائده ومدافعه البرازيلي ماركينيوس في وركه أواخر الشوط الأول ولم يكمل المباراة ليحل بدلاً منه نوردي موكييلي.

وسجل بايرن ميونيخ هدفاً لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل (49) بعد التأكد من تقنية الحكم المساعد (فار).

ونجح تشوبو موتينغ في افتتاح التسجيل إثر خطأ من الإيطالي ماركو فيراتي فانتزع منه غوريتسكا الكرة ومررها باتجاه الكاميروني الذي تابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (61).

وللمفارقة، فإن لاعبين اثنين سابقين من سان جيرمان سجلا خمسة من أخر سبعة أهداف لبايرن ميونيخ في شباك سان جيرمان وهما تشوبو موتينغ وكينغسلي كومان صاحب الهدف الوحيد في نهائي عام 2021 وأيضاً الهدف الوحيد في مباراة الذهاب قبل ثلاثة أسابيع.