

وسجّل للفريق البافاري كل من جوشوا كيميتش (15) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (45) و(87) وسيرج غنابري (53) و(55) و(83) و(88) في حين وقّع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (12) وهاري كاين (61 من ركلة جزاء) هدفي الـ"سبيرز".

وبهذا الفوز الهام رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية بعد أن سجّل انتصاراً يسيراً في المرحلة الأولى على حساب النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة.

في المقابل، فشل توتنهام وصيف بطل أمجد الكؤوس الأوروبية، الذي يملك في جرابه نقطة يتيمة من تعادل في الجولة الافتتاحية 2-2 أمام أولمبياكوس اليوناني في تحقيق فوزه الأول وتكبدّ هزيمة تاريخية لتتعقّد وضعيته أكثر فأكثر.

تفاصيل المواجهة

الدقيقة 88: غنابري من جديد يرفع غلته إلى أربعة أهداف...(7-2)

الدقيقة 87: ليفاندوفسكي يوقّع السادس للبايرن...الأمور تسير إلى نتيجة تاريخية !

الدقيقة 83: غنابري يتألق من جديد ويهدي بايرن هدفاً خامساً... توتنهام ينهار تماماً...

الدقيقة 61: هاري كاين يذلّل الفارق لمصلحة توتنهام من ركلة جزاء (2-4)

الدقيقة 55: غنابري يزيد من متاعب توتنهام ويوقّع الهدف الرابع

الدقيقة 53: سيرج غنابري يسجّل الهدف الثالث للـ"بايرن" من مجهود فردي رائع

الدقيقة 50: ديلي آلي يحاول تعديل النتيجة لكن نوير يتدخّل بنجاح

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 45: البولندي روبرت ليفاندوفسكي يباغت لوريس ويضع بايرن في المقدّمة (2-1).

الدقيقة 18: هاري كاين يهدّد مرمى نوير الذي استعان بخبرته لوقف الهجمة

الدقيقة 15: بايرن ميونيخ يردّ سريعاً ... جوشوا كيميتش يعدّل الكفة

الدقيقة 12: هيونغ مين سون يصرّ على التألق ويفتتح باب التسجيل لمصلحة توتنهام

الدقيقة 10: مانويل نوير يظهر من جديد ويقف سدا منيعاً أمام الكوري الجنوبي "مين سون".

الدقيقة 5: الكوري الجنوبي هيونغ مين سون ينفرد بالعملاق نوير والأخير يتألق ويحرم أصحاب الأرض من التسجيل

الدقيقة 2: أولى فرص المباراة من أقدام سيرج غنابري الذي انفرد بحارس توتنهام هوغو لوريس الذي استأسد وأنقذ الموقف

بداية المباراة

تشكيلة توتنهام

تشكيلة بايرن ميونيخ