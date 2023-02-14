وسجل لبايرن ميونيخ، لاعب باريس سان جيرمان السابق الفرنسي كينغسلي كومان 53.

وتعرض مدافع بايرن، الفرنسي بنيامين بافارد للطرد بعد نيله الإنذار الثاني 90.

وسيقام لقاء الإياب في أليانز آرينا يوم الثامن من آذار/ مارس القادم.

خاض سان جيرمان مواجهته ضد منافسه البافاري على وقع خسارتين تواليًا، الأولى امام غريمه التقليدي مرسيليا في ثمن نهائي مسابقة الكأس منتصف الاسبوع الماضي 1-2، ثم امام موناكو 1-3 في الدوري المحلي قبل أيام.

بدأ نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي المباراة على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين بعد تعافيه من اصابة في الفخذ الايسر تعرض لها ضد مونبلييه في الدوري في الأول من شباط/فبراير الحالي، وكان فريقه أعلن حينها غيابه عن هذه المباراة وتحديدًا لفترة 3 أسابيع.

ومنح مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه الفرصة للشاب وارن زائير إمري (16 عاماً و343 يومًا) للعب أساسيًا بعد أن أبلى بلاء حسنًا في الآونة الأخيرة. واصبح ايمري بالتالي اصغر لاعب على الاطلاق يخوض مباراة في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.

ودخيل مبابي في الدقيقة 57 ومع إشراكه تحسن الأداء الهجومي للفريق الباريسي وزار الشباك ولكن هدفيه ألغيا بداعي التسلل.



فيما يلي بعض الأرقام التي سجلت في المباراة:

- خسر باريس سان جيرمان 3 مباريات متتالية في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ سبتمبر 2020

- خسر باريس سان جيرمان 3 مباريات متتالية في جميع المسابقات في نفس الموسم للمرة الأولى منذ ديسمبر 2011

- فاز بايرن ميونيخ بأول 7 مباريات في موسم من الأبطال للمرة الثانية بعد المرة الأولى في 2019/20

- فشل باريس سان جيرمان في الحفاظ على أي شباك نظيفة في جميع مبارياته السبع في دوري الأبطال هذا الموسم