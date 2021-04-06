وانضم غنابري إلى مجموعة من الغيابات البارزة عن المباراة المرتقبة مثل الإيطالي فيراتي من صفوف باريس سان جيرمان والبولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ وغيرهما.

وجاء في حساب بايرن ميونيخ عبر تويتر: "أثبتت نتائج الفحوصات الطبية إصابة سيرج غنابري بفيروس كورونا، وهو الآن يخضع للعزل المنزلي".

وقال فليك في المؤتمر الصحافي عشية المباراة المقررة الأربعاء إن غنابري سيغيب بسبب آلام في النجرة قبل التأكد من إصابته بفيروس كورونا: "بالنسبة إلى سيرج، فهو يعاني من الآلام في الحنجرة وسيغيب أيضاً".

وبغياب هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، فإن فليك سيعتمد على الأرجح على التشكيلة ذاتها التي خاضت مباراة القمة في الدوري الألماني ضد لايبزيغ، على أن يشغل المهاجم الكاميروني إريك مكسيم تشوبو موتينغ مركز رأس الحربة، فيما يلعب لوروا سانيه والفرنسي كينغسلي كومان على الأطراف.

