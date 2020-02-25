قطع بايرن ميونيخ الألماني نصف الطريق نحو الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه تشيلسي الإنكليزي بثلاثية نظيفة، الثلاثاء، في ذهاب ثمن النهائي.

وجاءت ثلاثية العملاق البافاري عبر سيرج غنابري في الدقيقتين (51 و54) واختتم ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة (75) بعد مجهود فردي رائع من الكندي الفونسو ديفيس.

انفرد ليفاندوفسكي بصدارة هدافي البطولة برصيد 11 هدفاً، بفارق هدف واحد عن مهاجم دورتموند، النروجي إيرلينغ هالاند.

رفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 39 هدفاً في 33 مباراة في مختلف المسابقات، وفشل في زيارة الشباك في 7 مباريات فقط هذا الموسم.

سجل سيرج غنابري 6 أهداف هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا كلها في مدينة لندن حيث سجل رباعية "سوبر هاتريك" أمام توتنهام في دور المجموعات وثنائية أمام تشيلسي.

فرض بايرن سيطرة شبه مطلقة على المباراة حيث أتيحت للاعبيه الكثير من الفرص المحققة للتسجيل لكن غياب التركيز وتصدّيات الحارس كاباييرو حالا دون تسجيل أهداف أخرى.

في المقابل كان تشيلسي تائهاً دون حلول واكتفى بالدفاع واللعب على المرتدات التي لم تشك خطورة كبيرة على مرمى نوير الذي كان حاضراً أمام المحاولات القليلة للبلوز.



- نهاية المباراة بفوز مستحق وثمين لبايرن ميونيخ الذي وضع قدماً في دور الثمانية.

(83) - الحكم يعود لتقنية الـ VAR ويطرد الإسباني ماركوس ألونسو بعد ضربه ليفاندوفسكي والأمور تزداد تعقيداً على تشيلسي.

(75) - الظهير الأيسر الشاب الكندي ألفونس ديفيس يتجاوز دفاع تشيلسي ويضع ليفاندوفسكي أمام شباك خالية ليرفع البولندي غلة ناديه إلى ثلاثية مدوية.

(67) - توماس مولر يلعب عرضية للبديل البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي فشل في التعامل مع الكرة وأضاع على البافاري فرصة تسجيل الهدف الثالث.

- بايرن ميونيخ يسيطر على المواجهة بالطول والعرض ويفرض أسلوبه وإيقاعه على تشيلسي في عقر داره.

(54) - سيرج غنابري يعود مجدّداً لزيارة شباك تشيلسي بعد تلقيه تمريرة أخرى من ليفاندوفسكي ليستمر تبادل الأدوار بين النجمين.

(51) - بايرن ردّ بقوة حيث تمكن سيرج غنابري من تسجيل الهدف الأول للفريق البافاري بعد تلقيه تمريرة من ليفاندوفسكي.

(48) - تشيلسي يبدأ الشوط الثاني بقوّة حيث تمكّن ماونت من الانفراد بنوير الذي تصدّى في مرة أولى وعادت الكرة أمام روس باركلي الذي فشل أيضاً في تجاوز براعة الحارس الدولي الألماني.

- نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي لا يعكس السيطرة شبة المطلقة لبايرن ميونيخ الذي خلق أكثر من فرصة لكنه لم ينجح في التسجيل، بينما اكتفى تشيلسي ببعض المحاولات الخجولة التي لم تشكّل خطورة كبيرة على مرمى نوير.

(43) - الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو يتجاوز دفاع بايرن ببراعة ويسدّد بيسراه لكن نوير نجح في إبعاد الخطر عن مرماه.

(35) - مولر يهدر فرصة ثمينة لبايرن حيث تلقى كرة جميلة من تياغو ألكانتارا لكن محاولته الرأسية اصطدمت بالعارضة قبل أن يبعدها دفاع تشيلسي.

(34) - ماونت يستلم كرة من كوفاسيتش ويسدد زاحفة قريبة من مرمى نوير.

(27) - توماس مولر يضع ليفاندوفسكي وجهاً لوجه مع كاباييرو لكن صمود حارس البلوز يستمر.

(24) - أول تهديد حقيقي لتشيلسي على مرمى مانويل نوير كان من تسديدة قريبة لروس باركلي.

(16) - ليفاندوفسكي ينفرد بالحارس كاباييرو لكن الحارس الأرجنتيني للبلوز نجح في التصدي وحوّل الكرة إلى ركنية.

(15) - بعد مرور ربع ساعة على انطلاق المباراة لاحت الأفضلية واضحة لمصلحة بايرن ميونيخ الذي كشف عن نواياه الهجومية مبكراً.

(10) - تبادل جميل للكرة بين مولر وكومان انفرد على إثره الأخير بالحارس كاباييرو لكن تسديدته الزاحفة مرّت قريبة من المرمى.

- بذكريات نهائي عام 2012 تنطلق مواجهة تشيلسي وضيفه بايرن ميونيخ وعين كل منهما على تحقيق فوز ثمين قبل مباراة الإياب في أليانز آرينا.

تشكيلة بايرن ميونيخ

TEAM NEWS: Boateng gets the nod over Hernández for Bayern; Gnabry, Coman & Müller start behind Lewandowski in London.#UCL pic.twitter.com/QVaOLuPvRI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2020

تشكيلة تشيلسي