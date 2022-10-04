حيث تسود في ميونيخ أجواء من الارتياح بعد فوز البايرن في مباراته الأخيرة في البوندسليغا على ليفركوزن بأربعة اهداف دون مقابل.

ويأتيكم اللقاء اليوم الثلاثاء مباشرةً وحصرياً على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM في الساعة 19:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أرقام تُمهد للقاء:

● فاز بايرن ميونيخ بجميع مبارياته الأربع في البطولات الأوروبية ضد فيكتوريا بلزن، إذ تغلب عليه مرتين في كأس الكؤوس 1971-1972 ودوري أبطال أوروبا 2013-2014.

● يتطلع بايرن ميونيخ لتحقيق ثلاثة انتصارات في أول 3 مباريات من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الرابع على التوالي.

● لم يخسر بايرن ميونيخ أي مباراة على أرضه في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا منذ نسخة 2013-14 (2-3 ضد مانشستر سيتي)، حيث حصد 73 نقطة من أصل 75 نقطة متاحة في مباريات دور المجموعات منذ تلك الهزيمة (فاز24 تعادل1).

● صنع جمال موسيالا (19 عاماً) خمس فرص من اللعب المفتوح في فوز بايرن ميونيخ على برشلونة في الجولة الماضية. أول مراهق يصنع هذا العدد في مباراة بدوري أبطال أوروبا منذ شيردان شاكيري عندما كان يبلغ من العمر 19 عاماً في ديسمبر 2010 (خمسة مع بازل، ضد ناديه المستقبلي بايرن ميونيخ).