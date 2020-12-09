ورفع بايرن الذي كان حسم تأهله قبل هذه الجولة، رصيده إلى 16 نقطة في الترتيب أمام أتلتيكو مدريد الإسباني الذي نال بطاقة التأهل بفوزه على سالزبورغ النمساوي بنفس النتيجة.

وسجل لبايرن كل من نيكلاس زوله (63) والكاميروني اريك ماكسيم تشوبو-موتينغ (80).

