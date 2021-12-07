وسجل كل من توماس مولر (34) وليروي سانيه (43) وجمال موسيالا (62) ثلاثية الفريق الألماني.

وسيتجه الفريق الكاتالوني نحو مسابقة اليوروبا ليغ بعد أن حقق بنفيكا فوزاً ثميناً على دينامو كييف 2-صفر.

يذكر أن بايرن قد فاز في الجولة الأولى على برشلونة بنفس نتيجة اليوم.

واحتل بايرن صدارة الترتيب بـ18 نقطة فيما يأتي بنفيكا في المركز الثاني بـ8 نقاط وبرشلونة ثالثاً بـ7 نقاط ودينامو كييف متذيلاً للترتيب بنقطة.



بايرن ميونيخ - برشلونة | التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز بايرن على برشلونة 3-صفر.

الفوارق الفنية الكبيرة بين بايرن وبرشلونة رجحت كفة الفريق الألماني الذي انتصر دون عناء وسيطر على نسق المواجهة في المقابل سيحتاج تشافي لوقت طويل ولانتدابات كبيرة من أجل العمل على إعادة الفريق الكاتالوني إلى منصات التتويج.

دق 62: اليافع موسيالا يسجل الهدف الثالث لفريق بايرن ميونيخ (3-صفر)

دق 48: سانيه أمام شباك فارغة يضع الكرة بين يدي تير شتيغن الذي كان يعاين الأضرار بعد أن وقع على الخط النهائي للمرمى

عودة المباراة في شوطها الثاني

في ذات المجموعة، بنفيكا يكمل الشوط الأول متقدماً على دينامو كييف 2-صفر.

نهاية الشوط الأول بتقدم الفريق البافاري على برشلونة 2-صفر.

دق 43: تصويبة قوية من سانيه استقرت في شباك تير شتيغن (2-صفر)

دق 37: ديمبلي يصوب في الشباك الصغيرة.

اعصار بافاريا يتواصل ومولر اقترب من إضافة الهدف الثاني (35).

توماس مولر سجل 8 أهداف في 7 مباريات أمام برشلونة في دوري الأبطال

دق 34: ليفاندوفسكي يرواغ بيكيه ويرفع كرة لمولر الذي افتتح منها التسجيل لصاحب الأرض (1-صفر)

دق 32: رأسية جمال موسيالا سهلة لحارس برشلونة

دق 28: مولر يكسر مصيدة التسلل ويرسل عرضية رائعة لليفاندوفسكي الذي لم يتعامل مع الكرة بالدقة المطلوبة

عصمان دمبيلي مصدر إزعاج دائم لحصون الفريق البافاري، الفرنسي يضيع فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة 20 بعد تصويبة مرت فوق المرمى.

دق 18: يسيطر الحماس على هذه الفترة، برشلونة يحاول الوصول إلى شباك الحارس نوير

دق 10: بداية متوازنة بين بايرن ميونيخ وبرشلونة

المباراة تدور أمام مدرجات فارغة بسبب القيود المفروضة بعد الارتفاع الكبير لأعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا.

بداية المواجهة المرتقبة على أرضية ستاد أليانز أرينا.

التشكيلة الأساسية|

بايرن ميونيخ

برشلونة