وتناوب على تسجيل أهداف بايرن ميونيخ كل من السنغالي ساديو مانيه (10) وتوماس مولر (14) وليون غوريتسكا (25 و35).

في المقابل بصم آدم فلكانوفا (62) وجان كليمنت (75) على هدفي أصحاب الأرض.

وهو الفوز الرابع تواليًا للفريق البافاري بعد تفوّقه على إنتر الإيطالي (2-0) وبرشلونة الإسباني (2-0) وفيكتوريا بلزن التشيكي ذهابًا (5-0) محقّقًا العلامة الكاملة ورافعًا رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة.

في المقابل تكبّد الفريق التشيكي خسارته الرابعة تواليًا بعد سقوطه أمام كل من برشلونة (1-5) وإنتر (0-2) وبايرن ميونيخ ذهابًا (0-5).