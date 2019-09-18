حقق بايرن ميونيخ الألماني انتصاراً عريضاً بثلاثة أهداف دون رد على ضيفه النجم الأحمر الصربي في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

استهل بايرن التسجيل عن طريق جناحه الفرنسي كينغسلي كومان في الدقيقة 34 وظلت النتيجة متوقفة عند (1-0) حتى الدقيقة 80 عندما أحرز هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني ثم أضاف توماس مولر ثالث الأهداف في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وكانت المجموعة الثانية قد افتتحت مبكراً مساء اليوم الأربعاء عندما تعادل أولمبياكوس اليوناني مع توتنهام الإنكليزي (2-2)، فاعتلى بايرن ميونيخ الصدارة مع نهاية الجولة الأولى.

