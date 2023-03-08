في المقابل، يدرك فريق المدرب يوليان ناغلسمان صعوبة المواجهة أمام رفاق ميسي ومبابي، كما يعلم أنها تحدد مسار الموسم بأكمله.

شاهد المباراة اليوم الأربعاء انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

