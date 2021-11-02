قاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ الألماني إلى الدور ثمن النهائي بتسجيله ثلاثية من خماسية الفوز على بنفيكا البرتغالي 5-2 الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وحقق بايرن العلامة الكاملة بفوزه في المباراة الرابعة توالياً رافعاً رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن برشلونة الثاني الذي عاد بفوز ثمين من أرض دينامو كييف الأوكراني بهدف دون مقابل، في حين تجمد رصيد بنفيكا عند 4 نقاط في المركز الثالث وأخيراً دينامو في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة

سجّل لبايرن ليفاندوفسكي (26 و61 و84) وسيرج غنابري (32) ولوروا سانيه (49) في حين سجل البرازيلي موراتو (38) و الأوروغوياني داروين نونيز (74) هدفي بنفيكا.

واحتفل ليفاندوفسكي بمباراته المئة في المسابقة بأفضل طريقة ممكنة حيث عزز غلته التهديفية بها رافعا رصيده إلى 81 هدفا بينها ثمانية أهداف هذا الموسم، وصنع الهدف الثاني لسيرج غنابري، علما بأنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبات ليفاندوفسكي أول بولندي يبلغ هذا الحاجز من المباريات في المسابقة القارية العريقة، وسادس لاعب يهز الشباك في مباراته المئة في المسابقة القارية العريقة بعد الفرنسي تييري هنري والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو والإيطالي أندريا بيرلو والألماني طوني كروس.

