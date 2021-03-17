بايرن أمام فرصة تكرار فوزه على لاتسيو من قبل beIN SPORTS March 17, 2021 10:54 3:08 دقيقة سيحاول بايرن ميونيخ الألماني تكرار فوزه (ذهاباً 4-1)على ضيفه لاتسيو الإيطالي اليوم الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا لاتسيو بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 2:26 دقيقة نهضة بركان لمواصلة التألق في كأس الـ"كاف" 2:28 دقيقة بيراميدز في تنزانيا من أجل العلامة الكاملة 2:49 دقيقة قمّة عربية خالصة بين أهلي بنغازي ووفاق سطيف 2:23 دقيقة النجم الساحلي ضيفاً ثقيلاً على ساليتاس 2:49 دقيقة شبيبة القبائل في محاولة للعودة بالنقاط من زامبيا 3:08 دقيقة بايرن أمام فرصة تكرار فوزه على لاتسيو 1:01 دقيقة مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد – بث مباشر 1:25 دقيقة دي بروين: "نسعى للفوز بكل البطولات" 1:15 دقيقة كورتوا: "قدمنا مباراة كبيرة" 2:36 دقيقة مودريتش: "سعداء بالفوز وكانت أمسية رائعة"