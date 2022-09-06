ويطمح النادي الباريسي لتحقيق انطلاقة جيدة تؤكد بدايته القوية محليا وتعزز ترشيحات المراقبين الذين يرونه الأقرب لحسم صدارة هذه المجموعة.

مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس - معلومات البث مباشر

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وستبث مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس اليوم الثلاثاء على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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